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Как выглядят интерьеры последней резиденции Николая II в Царском Селе
Как выглядят интерьеры последней резиденции Николая II в Царском Селе Сейчас их реставрируют
Как выглядят интерьеры последней резиденции Николая II в Царском Селе

Как выглядят интерьеры последней резиденции Николая II в Царском Селе
Сейчас их реставрируют

Декларация о правах и свободах дельфинов и китов

Документ подписали в ходе Петербургского международного культурного форума

Декларация о правах и свободах дельфинов и китов
Документ подписали в ходе Петербургского международного культурного форума

Второй черный список Минкультуры

В перечень попали шесть деятелей культуры, чье присутствие на Петербургском форуме нежелательно для министерства

Второй черный список Минкультуры
В перечень попали шесть деятелей культуры, чье присутствие на Петербургском форуме нежелательно для министерства

Список нежелательных гостей Петербургского культурного форума

Перечень составил первый заместитель министра культуры Владимир Аристархов

Список нежелательных гостей Петербургского культурного форума
Перечень составил первый заместитель министра культуры Владимир Аристархов

Владимир Путин — об освобождении украинского режиссера Олега Сенцова

Президент отказался освобождать Сенцова, осужденного на 20 лет за подготовку терактов

Владимир Путин — об освобождении украинского режиссера Олега Сенцова
Президент отказался освобождать Сенцова, осужденного на 20 лет за подготовку терактов

Образовательный проект «Чапаев» начнет работу в феврале

Сайт будет посвящен истории отечественного кино

Образовательный проект «Чапаев» начнет работу в феврале
Сайт будет посвящен истории отечественного кино

В Москве пройдёт саммит Культурного форума мировых городов

Мероприятие пройдёт с 5 по 7 октября

В Москве пройдёт саммит Культурного форума мировых городов
Мероприятие пройдёт с 5 по 7 октября