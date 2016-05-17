Декларация о правах и свободах дельфинов и китов
Документ подписали в ходе Петербургского международного культурного форума
Декларация о правах и свободах дельфинов и китов Документ подписали в ходе Петербургского международного культурного форума
Второй черный список Минкультуры
В перечень попали шесть деятелей культуры, чье присутствие на Петербургском форуме нежелательно для министерства
Второй черный список Минкультуры В перечень попали шесть деятелей культуры, чье присутствие на Петербургском форуме нежелательно для министерства
Список нежелательных гостей Петербургского культурного форума
Перечень составил первый заместитель министра культуры Владимир Аристархов
Список нежелательных гостей Петербургского культурного форума Перечень составил первый заместитель министра культуры Владимир Аристархов
Владимир Путин — об освобождении украинского режиссера Олега Сенцова
Президент отказался освобождать Сенцова, осужденного на 20 лет за подготовку терактов
Владимир Путин — об освобождении украинского режиссера Олега Сенцова Президент отказался освобождать Сенцова, осужденного на 20 лет за подготовку терактов
Образовательный проект «Чапаев» начнет работу в феврале
Сайт будет посвящен истории отечественного кино