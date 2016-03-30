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Как собирают заказы интернет-магазинов
Производственный процесс

Как собирают заказы интернет-магазиновThe Village побывал на огромном складе интернет-магазина Lаmoda и узнал, как там готовят товары к отправке покупателям

Производственный процесс

Как собирают заказы интернет-магазинов The Village побывал на огромном складе интернет-магазина Lаmoda и узнал, как там готовят товары к отправке покупателям