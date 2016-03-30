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Производственный процесс
Как собирают заказы интернет-магазинов
The Village побывал на огромном складе интернет-магазина Lаmoda и узнал, как там готовят товары к отправке покупателям
Производственный процесс
Как собирают заказы интернет-магазинов
The Village побывал на огромном складе интернет-магазина Lаmoda и узнал, как там готовят товары к отправке покупателям
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