Новости
Сотрудники «Яндекса» научили нейросеть писать стихи в стиле Курта Кобейна
На основе сгенерированных текстов исследователи записали музыкальный альбом
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Сотрудники «Яндекса» научили нейросеть писать стихи в стиле Курта Кобейна На основе сгенерированных текстов исследователи записали музыкальный альбом
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Главные люди мира по версии Time, день с балериной и Чубакка в новых «Звёздных войнах»Самое популярное в сети для тех, кто всё пропустил
Неделя в интернете
Главные люди мира по версии Time, день с балериной и Чубакка в новых «Звёздных войнах» Самое популярное в сети для тех, кто всё пропустил
Выходные в городе
Выставка фотографий Курта Кобейна, Best of Russia, двухлетие «Птички» и ещё 12 событийМастер-класс Парфёнова, «Банные чтения», фестиваль Ханса Кристиана Андерсена и вечеринка Discipline среди заметных событий выходных
Выходные в городе
Выставка фотографий Курта Кобейна, Best of Russia, двухлетие «Птички» и ещё 12 событий Мастер-класс Парфёнова, «Банные чтения», фестиваль Ханса Кристиана Андерсена и вечеринка Discipline среди заметных событий выходных
Облако знаний
Живы для наживы: 10 звёзд, снявшихся в рекламе после смертиH&F вспомнил, кого из покойных знаменитостей создатели рекламы использовали для продвижения брендов.
Облако знаний