Экс-глава «РусГидро» отказался признать вину в мошенничестве (обновлено)
Предполагается, что уголовное дело против Дода, теперь возглавляющего совет директоров «Квадры», может сорвать планы компании по докапитализации
Экс-глава «РусГидро» отказался признать вину в мошенничестве (обновлено) Предполагается, что уголовное дело против Дода, теперь возглавляющего совет директоров «Квадры», может сорвать планы компании по докапитализации
В «Онэксиме» опровергли подготовку продажи активов Прохорова
Ранее СМИ сообщали, что холдинг может избавиться от агентства «РБК» и энергетической компании «Квадра»