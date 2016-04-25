17 ноября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться

Экс-глава «РусГидро» отказался признать вину в мошенничестве (обновлено)

Предполагается, что уголовное дело против Дода, теперь возглавляющего совет директоров «Квадры», может сорвать планы компании по докапитализации

Экс-глава «РусГидро» отказался признать вину в мошенничестве (обновлено)
Предполагается, что уголовное дело против Дода, теперь возглавляющего совет директоров «Квадры», может сорвать планы компании по докапитализации

В «Онэксиме» опровергли подготовку продажи активов Прохорова

Ранее СМИ сообщали, что холдинг может избавиться от агентства «РБК» и энергетической компании «Квадра»

В «Онэксиме» опровергли подготовку продажи активов Прохорова
Ранее СМИ сообщали, что холдинг может избавиться от агентства «РБК» и энергетической компании «Квадра»