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Кейсы
Скотт Паттерсон «Кванты»
H&F прочитал книгу Скотта Паттерсона «Кванты» и узнал, почему в финансовом кризисе 2007 года виноваты математики.
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Кейсы
Скотт Паттерсон «Кванты»
H&F прочитал книгу Скотта Паттерсона «Кванты» и узнал, почему в финансовом кризисе 2007 года виноваты математики.
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