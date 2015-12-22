«Это у вас нет диких устриц, а у нас есть»: Игорь Мельцер — о российских морепродуктах Создатель La Perla Seafood Bar — о влиянии санкций на рыбный рынок и о рождении нового русского деликатеса
«Это у вас нет диких устриц, а у нас есть»: Игорь Мельцер — о российских морепродуктах Создатель La Perla Seafood Bar — о влиянии санкций на рыбный рынок и о рождении нового русского деликатеса
В чём встречать Новый год Редактор рубрики «Стиль» выбрала 29 платьев, комбинезонов и пижам для главного праздника