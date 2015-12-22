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«Это у вас нет диких устриц, а у нас есть»: Игорь Мельцер — о российских морепродуктах
«Это у вас нет диких устриц, а у нас есть»: Игорь Мельцер — о российских морепродуктах Создатель La Perla Seafood Bar — о влиянии санкций на рыбный рынок и о рождении нового русского деликатеса
«Это у вас нет диких устриц, а у нас есть»: Игорь Мельцер — о российских морепродуктах

«Это у вас нет диких устриц, а у нас есть»: Игорь Мельцер — о российских морепродуктах
Создатель La Perla Seafood Bar — о влиянии санкций на рыбный рынок и о рождении нового русского деликатеса

В чём встречать Новый год
В чём встречать Новый год Редактор рубрики «Стиль» выбрала 29 платьев, комбинезонов и пижам для главного праздника
В чём встречать Новый год

В чём встречать Новый год
Редактор рубрики «Стиль» выбрала 29 платьев, комбинезонов и пижам для главного праздника