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МЫ В СОЦСЕТЯХ

25 новых кафе, ресторанов, кофеен и баров зимы
25 новых кафе, ресторанов, кофеен и баров зимы The Village собрал главные гастрономические открытия последних двух месяцев в Москве
25 новых кафе, ресторанов, кофеен и баров зимы

25 новых кафе, ресторанов, кофеен и баров зимы
The Village собрал главные гастрономические открытия последних двух месяцев в Москве

Вьетнамская кухня в Pho, четвёртое кафе «Рецептор», кофейня Cultura Coffee
Вьетнамская кухня в Pho, четвёртое кафе «Рецептор», кофейня Cultura Coffee The Village рассказывает об интересных открытиях недели
Вьетнамская кухня в Pho, четвёртое кафе «Рецептор», кофейня Cultura Coffee

Вьетнамская кухня в Pho, четвёртое кафе «Рецептор», кофейня Cultura Coffee
The Village рассказывает об интересных открытиях недели

В ресторане Юлии Высоцкой La Stanza появилось новое меню

Гостям предлагают чёрный бургер с каракатицей и айоли и салат с сердцевиной пальмы

В ресторане Юлии Высоцкой La Stanza появилось новое меню

Юлия Высоцкая открыла винный бар La Stanza

В ассортименте 60 видов вина по бокалам, а также около 400 в бутылках

Юлия Высоцкая открыла винный бар La Stanza