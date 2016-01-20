25 новых кафе, ресторанов, кофеен и баров зимы The Village собрал главные гастрономические открытия последних двух месяцев в Москве
25 новых кафе, ресторанов, кофеен и баров зимы The Village собрал главные гастрономические открытия последних двух месяцев в Москве
Вьетнамская кухня в Pho, четвёртое кафе «Рецептор», кофейня Cultura Coffee The Village рассказывает об интересных открытиях недели
Вьетнамская кухня в Pho, четвёртое кафе «Рецептор», кофейня Cultura Coffee The Village рассказывает об интересных открытиях недели
В ресторане Юлии Высоцкой La Stanza появилось новое меню
Гостям предлагают чёрный бургер с каракатицей и айоли и салат с сердцевиной пальмы
Юлия Высоцкая открыла винный бар La Stanza
В ассортименте 60 видов вина по бокалам, а также около 400 в бутылках