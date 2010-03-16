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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Гости столицы: Марина Абрамович о смерти, снах и Леди Гаге
Гости столицы: Марина Абрамович о смерти, снах и Леди Гаге Всемирно известный мастер перформансов художница Марина Абрамович приехала в Москву на симпозиум Brainstorms и встретилась с шеф-редактором The Village Милославом Чемодановым.
Гости столицы: Марина Абрамович о смерти, снах и Леди Гаге

Гости столицы: Марина Абрамович о смерти, снах и Леди Гаге
Всемирно известный мастер перформансов художница Марина Абрамович приехала в Москву на симпозиум Brainstorms и встретилась с шеф-редактором The Village Милославом Чемодановым.

Главное на неделе: события с 29 ноября по 5 декабря Ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction, фестиваль театров танца «ЦЕХ» и выставка Сола Лейтера

Главное на неделе: события с 29 ноября по 5 декабря

Офис LABORATORIA Art&Science Space
Офис LABORATORIA Art&Science Space Московский офис лаборатории Art&Science Space, пытающейся объединить художников и&nbsp;ученых в&nbsp;рамках одного занятия.
Офис LABORATORIA Art&Science Space

Офис LABORATORIA Art&Science Space
Московский офис лаборатории Art&Science Space, пытающейся объединить художников и&nbsp;ученых в&nbsp;рамках одного занятия.