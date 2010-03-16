Гости столицы: Марина Абрамович о смерти, снах и Леди Гаге Всемирно известный мастер перформансов художница Марина Абрамович приехала в Москву на симпозиум Brainstorms и встретилась с шеф-редактором The Village Милославом Чемодановым.
Гости столицы: Марина Абрамович о смерти, снах и Леди Гаге Всемирно известный мастер перформансов художница Марина Абрамович приехала в Москву на симпозиум Brainstorms и встретилась с шеф-редактором The Village Милославом Чемодановым.
Главное на неделе: события с 29 ноября по 5 декабря Ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction, фестиваль театров танца «ЦЕХ» и выставка Сола Лейтера
Офис LABORATORIA Art&Science Space Московский офис лаборатории Art&Science Space, пытающейся объединить художников и ученых в рамках одного занятия.