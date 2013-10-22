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Интерьер недели (Петербург): Студия Laboratory Design
Интерьер недели (Петербург): Студия Laboratory Design Минималистичный офис в башне производственного здания XIX века с шестиметровыми потолками, видом на Большую Невку и светлым интерьером.
Интерьер недели (Петербург): Студия Laboratory Design

Интерьер недели (Петербург): Студия Laboratory Design
Минималистичный офис в башне производственного здания XIX века с шестиметровыми потолками, видом на Большую Невку и светлым интерьером.