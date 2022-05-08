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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Лаос откроется для туристов с 9 мая
8 мая 2022

Лаос откроется для туристов с 9 мая

На автобусе сквозь Лаос
На автобусе сквозь Лаос Здесь в Лаосе мне совсем не понравилось. За почти полтора миллиона вонгов я купил транс-лаосский билет в Таиланд. Продавец, бывший офицер вьетнамской разведки, обещал связку удобных автобусов с кондиционерами и мягкими сиденьями. Однако, как только закончился Вьетнам, закончилось действие этих билетов.  От пограничного поста до ближайшего под названием Лао Бао больше двух километров.
На автобусе сквозь Лаос

На автобусе сквозь Лаос
Здесь в Лаосе мне совсем не понравилось. За почти полтора миллиона вонгов я купил транс-лаосский билет в Таиланд. Продавец, бывший офицер вьетнамской разведки, обещал связку удобных автобусов с кондиционерами и мягкими сиденьями. Однако, как только закончился Вьетнам, закончилось действие этих билетов.  От пограничного поста до ближайшего под названием Лао Бао больше двух километров.

Лаос – страна для велосипедных путешественников Давно мечтал поехать в путешествие на двух колесах. И объектом мечтания стала маленькая страна Лаос. Настолько маленькая, что мне было трудно найти сообщников и пришлось объяснять друзьям куда я еду и показывать это на карте.

Лаос – страна для велосипедных путешественников

Стас Кулеш Может, собаку попробую съесть...

Стас Кулеш