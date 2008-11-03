На автобусе сквозь Лаос Здесь в Лаосе мне совсем не понравилось. За почти полтора миллиона вонгов я купил транс-лаосский билет в Таиланд. Продавец, бывший офицер вьетнамской разведки, обещал связку удобных автобусов с кондиционерами и мягкими сиденьями. Однако, как только закончился Вьетнам, закончилось действие этих билетов. От пограничного поста до ближайшего под названием Лао Бао больше двух километров.