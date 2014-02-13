Личный опыт
Как петербуржцы и финны запустили собственную почту Соосновательница сервиса Pochta.fi, позволяющего россиянам делать интернет-покупки и получать их в Финляндии, рассказала The Village о других мейлфорвардерах и своих клиентах
Личный опыт
Как петербуржцы и финны запустили собственную почту Соосновательница сервиса Pochta.fi, позволяющего россиянам делать интернет-покупки и получать их в Финляндии, рассказала The Village о других мейлфорвардерах и своих клиентах
Люди в городе
Петербуржцы, переехавшие в Финляндию Побег от российской гомофобии, учеба в музыкальной академии и желание быть с любимой девушкой — The Village узнал, зачем петербуржцы переезжают жить в Финляндию и планируют ли вернуться в Россию.
Люди в городе