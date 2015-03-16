В конце 2014 года несколько человек из Петербурга и Финляндии запустили почтовый сервис Pochta.fi, который позволяет доставлять посылки из любой точки мира в приграничные России Иматру и Лаппеэнранту. Сервис, который на сленге интернет-шопоголиков называется мейлфорвардер, ориентирован в первую очередь на жителей Петербурга, благо финская виза есть у каждого шестого-седьмого горожанина. Он позволяет делать заказы из интернет-магазинов, которые не доставляют в Россию, а таких за последний год стало значительно больше. The Village поговорил с маркетологом проекта Еленой Дешпит о том, что за люди пользовались сервисом в декабре-марте, что и в каких магазинах они покупали.

Бизнес как хобби

На протяжении долгого времени те из нас, кто жили в Петербурге, просили финских друзей принимать на их личные адреса в Финляндии посылки из интернет-магазинов, которые не доставляют в Россию. А прошлым летом мы пришли к выводу, что можно организовать простой и удобный сервис. Фактически Pochta.fi начиналась как хобби и средство получать свои посылки, но мы верим, что проект перерастёт в самостоятельный бизнес.

Проектом занимаются пять человек, часть из них живут в Финляндии, часть — в Петербурге. Российская сторона отвечает за информационные технологии; финская — за логистику.

Мы открылись в конце ноября 2014 года. Уже заявили о себе: «Вот, смотрите, мы есть!» И тут в России начали резко расти курсы валют. В январе — после декабрьского бума, когда все всё скупили, — пошёл заметный спад продаж. Если бы не это и не скачок евро, наши показатели росли бы быстрее. Но не более того. Об окупаемости можно будет судить через полгода-год. Сейчас идёт рост клиентской базы — в сервисе зарегистрировались около тысячи человек (правда, не все они что-то заказывали). На данный момент у нас два отделения в Финляндии — в Лаппеэнранте и Иматре, а также транзитный склад в США.

Клиенты и заказы

Основная часть клиентов — те, кто и раньше пользовался услугами мейлфорвардеров, а также клиенты, заказывающие эксклюзивные товары, которые не доставляют в Россию. Например, у одной клиентки есть маленькие дети-близнецы. Комбинезон для одного из них она нашла в России, а для второго — где-то в Скандинавии, в интернет-магазине, который не возит товары в Россию. Также, бывает, заказывают вещи, которые компании выпускают и продают, например, только в США. Так, был клиент, который купил некий специфический планшет, не продававшийся ни в России, ни на eBay, ни на Amazon.

Большинство клиентов — это мужчины и женщины в возрасте от 25 до 35 лет. Женщины в основном с детьми: обычно они заказывают товары для них либо для себя. Молодые люди чаще всего заказывают технику.

Самым востребованным интернет-магазином за последнее время стал Ralf Lauren, но только потому что у него была большая распродажа, о которой мы рассказали в соцсетях и в рассылке. Сейчас люди понимают: кризис кризисом, а одежда всё равно нужна. В России недостаточно большой выбор детских вещей, одежды для беременных. Технику везут в меньших объёмах; в основном с eBay, Amazon, Apple, Sony, Lenovo. Преобладают наушники, сабвуферы, пылесосы, колонки. Активно везут вещи для декора, а также сувенирку.

Заказы делают преимущественно жители Петербурга, также есть клиенты из Петрозаводска и Выборга. Забирать приезжают на автомобилях, туристических автобусах и такси. 70 % клиентов везут товары из США, но много заказов и, как ни странно, из Китая.

Самый необычный заказ был недавно. Клиенты заказали около 10 килограммов косметики из Англии. Я созваниваюсь с ними и говорю: «Ребята, всё в порядке, пришли две посылки». Они удивляются: «Как две? Мы одну заказывали!» Приехали, открыли — а во второй коробке скейтборд. Оказывается, магазин им решил его подарить за то, что они сделали такой большой заказ. Ребята не похожи на скейтбордистов, но вряд ли у них будут проблемы с тем, чтобы пристроить спортинвентарь.

Финская таможня

Основной смысл заказывать посылки в Финляндию, а не в Россию — в экономии. Любой интернет-магазин привезёт в Суоми дешевле, чем в нашу страну. Кроме того, часть магазинов просто не доставляет в Россию, в Финляндию же везут почти все.

Все посылки в Финляндию не из стран Евросоюза проходят таможню. Так, если петербуржец заказывает на адрес друга в Финляндии товар, который стоит, допустим, 200–300 долларов, ему приходит оповещение о том, что нужно подъехать в таможенный терминал, заполнить декларацию, заплатить пошлину — и через некоторое время после этого забрать посылку.

Мы же аккредитованный таможенный агент, и у нас есть лицензия на прямое общение с таможней. Мы сами готовим документы и решаем все вопросы с таможней, забираем посылки из сортировочного пункта в Хельсинки. Кроме того, мы работаем как транзитный склад и наши посылки финское законодательство не облагает пошлиной, поскольку мы даём знать таможне, что купленный товар покинет территорию ЕС.

Проследить за тем, чтобы товар в итоге не остался в Финляндии, а уехал в Россию, довольно просто. Мы вместе с посылкой выдаём клиенту таможенные документы и говорим: «Когда поедете в Россию, на финской таможне пройдите через красный коридор и поставьте отметку в этих документах». Поскольку у нас лицензия на прямое общение с таможней, мы в режиме онлайн видим, что человек прошёл таможню, поставил отметку и посылка покинула территорию Евросоюза. Кроме этого, посылки, которые идут из США, Австралии и других стран не в ЕС, облагаются депозитом. Это 30 % стоимости товара, которые блокируются на банковской карте в тот момент, когда клиент получает посылку, или даже заранее — по желанию. Как только клиент проходит таможню и ставит отметку, депозит возвращают.

С нашей помощью можно доставить что угодно и откуда угодно — в том числе, например, алкоголь и табак. Нельзя доставить лишь то, что запрещено международными правилами, в остальном у нас нет ограничений. В сложных случаях — например, когда нужно специфическое лекарство — мы сами выясняем, можно ли доставлять.

Другие мейлфорвардеры

В США мейлфорвардерами в основном работают эмигрантки из России, в Финляндии же я общалась с несколькими мужчинами. Мейлфорвардеры используют личный адрес, поэтому подпадают под пошлины. Кроме того, таможенные документы по посылкам не из ЕС они оформляют через операторов, что увеличивает и сроки доставки, и стоимость услуги. Как они сами говорят, им было бы проще переключать своих клиентов на нас. Некоторые их клиенты сами перешли к нам, так как мы внушаем доверие: люди понимают, что с посылкой ничего не случится, это почтовое отделение, а не чья-то квартира.

У нас есть транзитный склад в США в штате Орегон — он безналоговый, поэтому покупки в интернет-магазинах в итоге обходятся дешевле. Схема следующая: человек регистрируется в нашем сервисе и получает два адреса: один для заказов в Европе, второй — по США, Канаде, Австралии другим странам. Когда он покупает что-то, например, в американском магазине, то указывает наш адрес в Орегоне, при этом платит только за доставку по США (обычно она стоит недорого или вообще бесплатна). За свои услуги мы, так же как и в случае с Евросоюзом, берём 15 евро.

В тех же Штатах есть немало компаний-мейлфорвардеров — например, Shopfans, Shipito и другие. Но мы ориентируемся на рынок Петербурга и Ленобласти, они же могут доставлять в любой город, так что мы с ними не совсем конкуренты.

Раньше петербуржцы часто заказывали товары до востребования в почтовые отделения на границе с Россией, но в прошлом году финская почта усложнила такую возможность для посылок не из стран ЕС. То есть теперь из Китая, Австралии, США, Канады вы не сможете заказать товар на абонентский ящик в Финляндии — точнее, вам придётся лично ехать в аэропорт Хельсинки, оформлять транзитную декларацию, платить пошлину и только после этого забирать посылку.

Фотографии: Дима Цыренщиков, Pochta.fi