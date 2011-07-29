В Москве пройдёт Фестиваль молодых овощей
Фестиваль молодых овощей LavkaLavka: специальное меню в ресторанах и фермерский рынок в парке.
В Москве пройдёт Фестиваль молодых овощей Фестиваль молодых овощей LavkaLavka: специальное меню в ресторанах и фермерский рынок в парке.
Недели местной рыбы: Специальные блюда в 12 московских ресторанах В Delicatessen, Tapa de Comida, Ragout, «Булка», Dome, «Голубка» и еще 6 ресторанах и кафе будут готовить специальные блюда в рамках Недели дикой пресноводной рыбы LavkaLavka.
Недели местной рыбы: Специальные блюда в 12 московских ресторанах В Delicatessen, Tapa de Comida, Ragout, «Булка», Dome, «Голубка» и еще 6 ресторанах и кафе будут готовить специальные блюда в рамках Недели дикой пресноводной рыбы LavkaLavka.
Рецепты шефов: Эскабече из голубя Иван Шишкин, шеф-повар ресторана Delicatessen и Tapa de Comida, о том, как приготовить эскабече из голубя.
Рецепты шефов: Эскабече из голубя Иван Шишкин, шеф-повар ресторана Delicatessen и Tapa de Comida, о том, как приготовить эскабече из голубя.
Еда на Пикнике «Афиши»: сэндвичи Foodster, пироги «Это моя булочка» и бургеры от «Даров природы» The Village прошелся по всем фуд-кортам Пикника «Афиши», посмотрел, что готовили на выездных точках кафе и ресторанов и нашел несколько новых проектов в гастрономическом бизнесе.