Недели местной рыбы: Специальные блюда в 12 московских ресторанах В Delicatessen, Tapa de Comida, Ragout, «Булка», Dome, «Голубка» и еще 6 ресторанах и кафе будут готовить специальные блюда в рамках Недели дикой пресноводной рыбы LavkaLavka.
С 22 марта в московских ресторанах стартует Неделя дикой пресноводной рыбы от рыбаков кооператива LavkaLavka. Это уже вторая подобная инициатива гастроцентра: в декабре прошла Неделя фермерской птицы. Главная идея этой активности «Лавки», как и в прошлый раз, — пропаганда ценностей местных сезонных продуктов и наведение мостов между фермерами и ресторанами и их посетителями.
В рамках недели дикой рыбы в двенадцати ресторанах сделали не по одному блюду, а по целому рыбному меню. В гастроинтерпретациях шеф-поваров заведений выступает вся рыба кооператива LavkaLavka: свежая, соленая, копченая и замороженная нельма, пелядь, муксун, чир, омуль, окунь, лещ, карась, судак, чехонь, щука, судак, плотва, пикша, треска, карась, налим, осетр, сом и карп.
Уже сейчас известно, что будут готовить в ресторанах Delicatessen и Tapa de Comida — главных партнерах LavkaLavka. Иван Шишкин, шеф этих заведений, для Delicatessen придумал пасту из ржаного хлеба с хлопьями копченого судака и жареной судачьей печенью (480 рублей), кнели из щуки (450 рублей) и японский омлет Чаван-Муши с ястыками и молоками (250 рублей). Для Tapa de Comida — паэлью с сомом и Аль-и-Пебре — похлебку из рыбы и картофеля с паприкой, чесноком и миндалем. Если в этих двух ресторанах блюда в рамках инициативы «Лавки» можно будет попробовать на протяжении нескольких недель, то в других местах, например в Ragout, их подадут только дважды по четвергам: 22 марта — чехонь с парфюмированной корочкой и пореем на гриле (750 рублей) и 29 марта — окунь в ориенальном стиле с маринованными овощами и пудингом из рукколы (600 рублей).
Видео о фермерском проекте LavkaLavka на LAM TV
Кафе и рестораны, участвующие в Неделях рыбы:
Tapa de Comida
ДИКАЯ РЫБА LAVKALAVKA
Большую часть дикой рыбы в кооператив поставляют профессиональные рыбаки Александр Басов и Максим Курбатов. По средам и пятницам они привозят в «Лавку» рыбу, еще вчера плававшую в Рыбинском водохранилище. У артели Басова и Курбатова есть все необходимые документы на вылов, каждая партия получает ветеринарное свидетельство. Осетра привозит Александр Почепцов, выращивающий рыбу в России без использования искусственных кормов. Омуль и муксун приезжают в Москву из Якутии, там их ловят в реке Лене.
The Village совместно с LavkaLavka будет публиковать во время Недель рецепты блюд из рыбы ресторанов-участников в разделе «Рецепты шефов».
Комментарии
борис, а без лавкалавка никак нельзя местной рыбы попробовать? не в ресторане, а так, дома. понятно ваше вечное желание заработать бабла на дураках, но ваша личная заслуга здесь в чём? вы что лично производите? почему именно вашу рыбу по цене в 1 рубль = 1 грамм благодарная публика должна покупать? потому что вы делаете из этого цирк с клоунадой?
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