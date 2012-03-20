С 22 марта в московских ресторанах стартует Неделя дикой пресноводной рыбы от рыбаков кооператива LavkaLavka. Это уже вторая подобная инициатива гастроцентра: в декабре прошла Неделя фермерской птицы. Главная идея этой активности «Лавки», как и в прошлый раз, — пропаганда ценностей местных сезонных продуктов и наведение мостов между фермерами и ресторанами и их посетителями. В рамках недели дикой рыбы в двенадцати ресторанах сделали не по одному блюду, а по целому рыбному меню. В гастроинтерпретациях шеф-поваров заведений выступает вся рыба кооператива LavkaLavka: свежая, соленая, копченая и замороженная нельма, пелядь, муксун, чир, омуль, окунь, лещ, карась, судак, чехонь, щука, судак, плотва, пикша, треска, карась, налим, осетр, сом и карп. Уже сейчас известно, что будут готовить в ресторанах Delicatessen и Tapa de Comida — главных партнерах LavkaLavka. Иван Шишкин, шеф этих заведений, для Delicatessen придумал пасту из ржаного хлеба с хлопьями копченого судака и жареной судачьей печенью (480 рублей), кнели из щуки (450 рублей) и японский омлет Чаван-Муши с ястыками и молоками (250 рублей). Для Tapa de Comida — паэлью с сомом и Аль-и-Пебре — похлебку из рыбы и картофеля с паприкой, чесноком и миндалем. Если в этих двух ресторанах блюда в рамках инициативы «Лавки» можно будет попробовать на протяжении нескольких недель, то в других местах, например в Ragout, их подадут только дважды по четвергам: 22 марта — чехонь с парфюмированной корочкой и пореем на гриле (750 рублей) и 29 марта — окунь в ориенальном стиле с маринованными овощами и пудингом из рукколы (600 рублей).