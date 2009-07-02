Сколько стоит жизнь в Ницце Квартиры с видом на море, автомобиль напрокат для поездки за город и салат нисуаз
Сколько стоит жизнь в Ницце Квартиры с видом на море, автомобиль напрокат для поездки за город и салат нисуаз
Монако: Как живут в государстве площадью в два километра Как колония превратилась в заповедник больших денег, много ли в городе русских, во сколько обойдётся проезд Ницца—Монако, и до чего может довести Каннский фестиваль
Монако: Как живут в государстве площадью в два километра Как колония превратилась в заповедник больших денег, много ли в городе русских, во сколько обойдётся проезд Ницца—Монако, и до чего может довести Каннский фестиваль
Бизнес на пляже: Как открыть ресторан на Лазурном Берегу, в Барселоне или в Монако Открыть собственный ресторан в Европе бывает проще, чем в России, но надо быть готовым к высокой конкуренции и неожиданным законам. H&F расспросил предпринимателей о том, как им удалось закрепиться.
Бизнес на пляже: Как открыть ресторан на Лазурном Берегу, в Барселоне или в Монако Открыть собственный ресторан в Европе бывает проще, чем в России, но надо быть готовым к высокой конкуренции и неожиданным законам. H&F расспросил предпринимателей о том, как им удалось закрепиться.
Приоткроем окошко в мир Южной Франции Вплоть до самого дня вылета я не верила, что увижу Лазурный берег. Мне казалось, что это нереально дорого, пафосно и можно позволить себе только годам к 50 или старше. На самом деле все не так грустно
Лазурный берег - Eze Village Лазурный берег - это не только казино и шикарные отели Монте-Карло, да рестораны и бутики Английской набережной и Круазетт. Всего в нескольких километрах от Ниццы, если двигаться вдоль побережья по направлению к Монако, на обрывистой скале раскинулась крошечная средневековая деревушка Эз (Eze).
Лазурный берег Франции для начинающих В последний день мы завтракали в Каннах, обедали на Антибах, а потом улетали домой в Лондон. За десять дней мы проехали 2287 км. и увидели весь Лазурный берег, провинцию Прованс, национальный парк у границы с Испанией, места Авиньон, Тулон, Эйра, Сан-Тропе, мыс Антиб, Канны, Ниццу, Монако, Монте-Карло, и даже вырвались за границу франкоговорящего мира в итальянские Альпы к горе Монте...