Интервью: Преподаватель школы Le Cordon Bleu о том, чему надо учить Шеф-повар одной из самых уважаемых кулинарных школ в мире Le Cordon Bleu Жиль Компани рассказал The Village, почему россияне учатся с особой хваткой и чем футбольная команда похожа на ресторанную.