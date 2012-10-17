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Новое место

На месте «Рулета» открылось кафе авторской кухни Pipe

На кухне заведения работают выпускник кулинарной школы Le Cordon Bleu и бывший шеф-повар паба «Сова и топор»

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Новое место

На месте «Рулета» открылось кафе авторской кухни Pipe На кухне заведения работают выпускник кулинарной школы Le Cordon Bleu и бывший шеф-повар паба «Сова и топор»

Кто кормит: Шеф-повар посольства США о своей работе и Москве
Кто кормит
Кто кормит: Шеф-повар посольства США о своей работе и МосквеThe Village решил выяснить, кто и чем кормит представителей иностранных посольств в Москве. Во втором выпуске — шеф-повар американского посольства Мишель Михаленко.
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Кто кормит: Шеф-повар посольства США о своей работе и Москве
Кто кормит

Кто кормит: Шеф-повар посольства США о своей работе и Москве The Village решил выяснить, кто и чем кормит представителей иностранных посольств в Москве. Во втором выпуске — шеф-повар американского посольства Мишель Михаленко.

Интервью: Преподаватель школы Le Cordon Bleu о том, чему надо учить
Кухня
Интервью: Преподаватель школы Le Cordon Bleu о том, чему надо учить Шеф-повар одной из самых уважаемых кулинарных школ в мире Le Cordon Bleu Жиль Компани рассказал The Village, почему россияне учатся с особой хваткой и чем футбольная команда похожа на ресторанную.
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Интервью: Преподаватель школы Le Cordon Bleu о том, чему надо учить
Кухня

Интервью: Преподаватель школы Le Cordon Bleu о том, чему надо учить Шеф-повар одной из самых уважаемых кулинарных школ в мире Le Cordon Bleu Жиль Компани рассказал The Village, почему россияне учатся с особой хваткой и чем футбольная команда похожа на ресторанную.