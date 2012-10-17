Новое место
На месте «Рулета» открылось кафе авторской кухни Pipe
На кухне заведения работают выпускник кулинарной школы Le Cordon Bleu и бывший шеф-повар паба «Сова и топор»
Новое место
На месте «Рулета» открылось кафе авторской кухни Pipe На кухне заведения работают выпускник кулинарной школы Le Cordon Bleu и бывший шеф-повар паба «Сова и топор»
Кто кормит
Кто кормит: Шеф-повар посольства США о своей работе и МосквеThe Village решил выяснить, кто и чем кормит представителей иностранных посольств в Москве. Во втором выпуске — шеф-повар американского посольства Мишель Михаленко.
Кто кормит
Кто кормит: Шеф-повар посольства США о своей работе и Москве The Village решил выяснить, кто и чем кормит представителей иностранных посольств в Москве. Во втором выпуске — шеф-повар американского посольства Мишель Михаленко.
Кухня
Интервью: Преподаватель школы Le Cordon Bleu о том, чему надо учить Шеф-повар одной из самых уважаемых кулинарных школ в мире Le Cordon Bleu Жиль Компани рассказал The Village, почему россияне учатся с особой хваткой и чем футбольная команда похожа на ресторанную.
Кухня