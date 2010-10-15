В центре Москвы откроют больше 20 киосков-роботов «Всё сам»
Площадь каждого киоска — от шести до 12 квадратных метров
Александр Лебедев хочет продать НРБ и сосредоточиться на медиа
Процесс продажи банка уже начался
Лебедев представил схему Метро-2100 Студия Артемия Лебедева представила схему Московского метрополитена по состоянию на 2100 год
Закрытие ресторана Лебедева оказалось маркетинговым ходом Артемий Лебедев изменил статус своего заведения в Банковском переулке с «ресторана» на «большое кафе»
Лебедев объявил о закрытии ресторана Артемий Лебедев объявил, что закрывает свой ресторан в Банковском переулке