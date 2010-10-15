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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В центре Москвы откроют больше 20 киосков-роботов «Всё сам»

Площадь каждого киоска — от шести до 12 квадратных метров

В центре Москвы откроют больше 20 киосков-роботов «Всё сам»

Александр Лебедев хочет продать НРБ и сосредоточиться на медиа

Процесс продажи банка уже начался

Александр Лебедев хочет продать НРБ и сосредоточиться на медиа

Лебедев представил схему Метро-2100 Студия Артемия Лебедева представила схему Московского метрополитена по состоянию на 2100 год

Лебедев представил схему Метро-2100

Закрытие ресторана Лебедева оказалось маркетинговым ходом Артемий Лебедев изменил статус своего заведения в Банковском переулке с «ресторана» на «большое кафе»

Закрытие ресторана Лебедева оказалось маркетинговым ходом

Лебедев объявил о закрытии ресторана Артемий Лебедев объявил, что закрывает свой ресторан в Банковском переулке

Лебедев объявил о закрытии ресторана