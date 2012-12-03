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Офис недели (Петербург): Legenda Intelligent Development
Интерьер недели
Офис недели (Петербург): Legenda Intelligent DevelopmentОфис строительной компании с панорамным видом на взлётную полосу Пулково-2, сдержанным декором и фотографиями мегаполисов в человеческий рост.
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Офис недели (Петербург): Legenda Intelligent Development
Интерьер недели

Офис недели (Петербург): Legenda Intelligent Development Офис строительной компании с панорамным видом на взлётную полосу Пулково-2, сдержанным декором и фотографиями мегаполисов в человеческий рост.