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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Цитата дня
11 ноября 2020

«Я не ведьмак»: Главный инфекционист ФМБА — о лечении коронавируса березовым грибом

Минобороны: Отечественная вакцина от COVID-19 готова

До конца года ее хотят поставить другим странам

Минобороны: Отечественная вакцина от COVID-19 готова

Росздравнадзор приостановил продажу «Авастина» после сообщений о потере зрения пациентами

Ранее сообщалось, что девять человек ослепли после того, как им ввели этот препарат в клинике Гельмгольца

Росздравнадзор приостановил продажу «Авастина» после сообщений о потере зрения пациентами

Путин рассказал о создании российского лекарства от лихорадки Эбола

По его словам, российское средство сильнее, чем те препараты, которые есть в мире

Путин рассказал о создании российского лекарства от лихорадки Эбола