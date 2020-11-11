Цитата дня
11 ноября 2020
«Я не ведьмак»: Главный инфекционист ФМБА — о лечении коронавируса березовым грибом
Минобороны: Отечественная вакцина от COVID-19 готова
До конца года ее хотят поставить другим странам
Росздравнадзор приостановил продажу «Авастина» после сообщений о потере зрения пациентами
Ранее сообщалось, что девять человек ослепли после того, как им ввели этот препарат в клинике Гельмгольца
Путин рассказал о создании российского лекарства от лихорадки Эбола
По его словам, российское средство сильнее, чем те препараты, которые есть в мире