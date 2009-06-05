Авторы известных рекламных слогановThe Village нашел тех, кто придумал слоганы «Не тормози — сникерсни», «Ты где был? — Пиво пил...», «Смотри не обострись!» и другие
Авторы известных рекламных слоганов The Village нашел тех, кто придумал слоганы «Не тормози — сникерсни», «Ты где был? — Пиво пил...», «Смотри не обострись!» и другие
Офис недели (Киев): Leo Burnett Офис рекламного агентства Leo Burnett в бизнес-центре «Ренессанс» с цитатами Лео Бернетта на стенах, диваном в форме карандаша и живыми улитками.
Офис недели (Киев): Leo Burnett Офис рекламного агентства Leo Burnett в бизнес-центре «Ренессанс» с цитатами Лео Бернетта на стенах, диваном в форме карандаша и живыми улитками.
Офис недели (Москва): Nefaresearch Офис архитектурной студии Nefaresearch на территории дизайн-завода «Флакон» с геометрическими многоуровневыми конструкциями и мебелью, изготовленной по собственным эскизам.
Офис недели (Москва): Nefaresearch Офис архитектурной студии Nefaresearch на территории дизайн-завода «Флакон» с геометрическими многоуровневыми конструкциями и мебелью, изготовленной по собственным эскизам.
Офис рекламного агентства Leo Burnett Рекламное агентство Leo Burnett было названо именем его основателя, журналиста, ставшего гуру рекламного бизнеса. Полвека назад он совершил революцию в сфере потребительской рекламы - ушел от текстовой загруженности с описаниями преимущества рекламируемого товара к упору на визуализацию. Он первый сделал так, чтобы бренд стал ассоциироваться с символом. Например, хорошо известный в...