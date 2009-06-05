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Авторы известных рекламных слоганов

Авторы известных рекламных слогановThe Village нашел тех, кто придумал слоганы «Не тормози — сникерсни», «Ты где был? — Пиво пил...», «Смотри не обострись!» и другие

Авторы известных рекламных слоганов

Авторы известных рекламных слоганов
The Village нашел тех, кто придумал слоганы «Не тормози — сникерсни», «Ты где был? — Пиво пил...», «Смотри не обострись!» и другие

Офис недели (Киев): Leo Burnett
Офис недели (Киев): Leo Burnett Офис рекламного агентства Leo Burnett в бизнес-центре «Ренессанс» с цитатами Лео Бернетта на стенах, диваном в форме карандаша и живыми улитками.
Офис недели (Киев): Leo Burnett

Офис недели (Киев): Leo Burnett
Офис рекламного агентства Leo Burnett в бизнес-центре «Ренессанс» с цитатами Лео Бернетта на стенах, диваном в форме карандаша и живыми улитками.

Офис недели (Москва): Nefaresearch
Офис недели (Москва): Nefaresearch Офис архитектурной студии Nefaresearch на территории дизайн-завода «Флакон» с геометрическими многоуровневыми конструкциями и мебелью, изготовленной по собственным эскизам.
Офис недели (Москва): Nefaresearch

Офис недели (Москва): Nefaresearch
Офис архитектурной студии Nefaresearch на территории дизайн-завода «Флакон» с геометрическими многоуровневыми конструкциями и мебелью, изготовленной по собственным эскизам.

Офис рекламного агентства Leo Burnett
Офис рекламного агентства Leo Burnett Рекламное агентство Leo Burnett было названо именем его основателя, журналиста, ставшего гуру рекламного бизнеса. Полвека назад он совершил революцию в сфере потребительской рекламы - ушел от текстовой загруженности с описаниями преимущества рекламируемого товара к упору на визуализацию. Он первый сделал так, чтобы бренд стал ассоциироваться с символом. Например, хорошо известный в...
Офис рекламного агентства Leo Burnett

Офис рекламного агентства Leo Burnett
Рекламное агентство Leo Burnett было названо именем его основателя, журналиста, ставшего гуру рекламного бизнеса. Полвека назад он совершил революцию в сфере потребительской рекламы - ушел от текстовой загруженности с описаниями преимущества рекламируемого товара к упору на визуализацию. Он первый сделал так, чтобы бренд стал ассоциироваться с символом. Например, хорошо известный в...