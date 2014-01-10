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Леонардо Ди Каприо может стать новым Джобсом

Ему предложили роль в новой картине об основателе Apple

Леонардо Ди Каприо может стать новым Джобсом
Ему предложили роль в новой картине об основателе Apple

«Волк с Уолл-стрит»: Зачем смотреть фильм про богатого мерзавца
«Волк с Уолл-стрит»: Зачем смотреть фильм про богатого мерзавца Герой новой ленты Мартина Скорсезе, беспринципный финансист Белфорд, проповедует роскошь и излишества. H&F рассказывает о том, чему у него можно научиться.
«Волк с Уолл-стрит»: Зачем смотреть фильм про богатого мерзавца

«Волк с Уолл-стрит»: Зачем смотреть фильм про богатого мерзавца
Герой новой ленты Мартина Скорсезе, беспринципный финансист Белфорд, проповедует роскошь и излишества. H&F рассказывает о том, чему у него можно научиться.

15 цитат о бизнесмене с характером из фильма «Авиатор» (Aviator)
15 цитат о бизнесмене с характером из фильма «Авиатор» (Aviator) Биография американского миллионера и изобретателя Говарда Хьюза номинировалась на 11 «Оскаров» и получила пять из них.
15 цитат о бизнесмене с характером из фильма «Авиатор» (Aviator)

15 цитат о бизнесмене с характером из фильма «Авиатор» (Aviator)
Биография американского миллионера и изобретателя Говарда Хьюза номинировалась на 11 «Оскаров» и получила пять из них.