«Волк с Уолл-стрит»: Зачем смотреть фильм про богатого мерзавца Герой новой ленты Мартина Скорсезе, беспринципный финансист Белфорд, проповедует роскошь и излишества. H&F рассказывает о том, чему у него можно научиться.