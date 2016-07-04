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Предприниматели
Nimb: Как россияне разработали тревожную кнопку в виде кольца
Основатели проекта рассказали The Village том, как создали гаджет, отправляющий сигнал о помощи друзьям и людям поблизости
Предприниматели
Nimb: Как россияне разработали тревожную кнопку в виде кольца
Основатели проекта рассказали The Village том, как создали гаджет, отправляющий сигнал о помощи друзьям и людям поблизости