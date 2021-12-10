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МЫ В СОЦСЕТЯХ

10 декабря 2021

Леонид Юзефович получил премию «Большая книга» за роман «Филэллин»

Леонид Юзефович — о Шпалерной улице, «Большом доме» и библиофилах-каннибалах
Леонид Юзефович — о Шпалерной улице, «Большом доме» и библиофилах-каннибалах Интересные люди говорят с The Village о важных для них местах в Москве, Петербурге и Екатеринбурге
Леонид Юзефович — о Шпалерной улице, «Большом доме» и библиофилах-каннибалах

Леонид Юзефович — о Шпалерной улице, «Большом доме» и библиофилах-каннибалах
Интересные люди говорят с The Village о важных для них местах в Москве, Петербурге и Екатеринбурге

Организаторы «Тотального диктанта» назвали самые сложные для россиян слова

Наибольшее количество ошибок участники сделали в одном предложении

Организаторы «Тотального диктанта» назвали самые сложные для россиян слова

Новые классики: Главные писатели XXI века, которых нужно читать

Новые классики: Главные писатели XXI века, которых нужно читатьСамое важное у Джонатана Франзена и Донны Тартт, Антонии Байетт и Кейт Аткинсон

Новые классики: Главные писатели XXI века, которых нужно читать

Новые классики: Главные писатели XXI века, которых нужно читать
Самое важное у Джонатана Франзена и Донны Тартт, Антонии Байетт и Кейт Аткинсон

Взять в отпуск: 10 новых больших романов
Взять в отпуск: 10 новых больших романов «Калейдоскоп» Кузнецова, «Книга непокоя» Пессоа и другие премьеры последнего года для неторопливого чтения на отдыхе
Взять в отпуск: 10 новых больших романов

Взять в отпуск: 10 новых больших романов
«Калейдоскоп» Кузнецова, «Книга непокоя» Пессоа и другие премьеры последнего года для неторопливого чтения на отдыхе

От «Нацбеста» до «Русского Букера»: Кому и за что дают российские книжные премии

От «Нацбеста» до «Русского Букера»: Кому и за что дают российские книжные премииThe Village разобрался, чем «НОС» отличается от «Большой книги», и выбрал 15 последних хороших книг-лауреатов

От «Нацбеста» до «Русского Букера»: Кому и за что дают российские книжные премии

От «Нацбеста» до «Русского Букера»: Кому и за что дают российские книжные премии
The Village разобрался, чем «НОС» отличается от «Большой книги», и выбрал 15 последних хороших книг-лауреатов