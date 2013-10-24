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Московские кафе заканчивают разбирать летние веранды

Нарушителей требований властей ждут штрафы и принудительный демонтаж

Московские кафе заканчивают разбирать летние веранды
Нарушителей требований властей ждут штрафы и принудительный демонтаж

В Москве появятся кафе на подоконниках

Всего в столице появится четыре типа новых стоячих кафе

В Москве появятся кафе на подоконниках
Всего в столице появится четыре типа новых стоячих кафе

В центре Москвы появится 200 «стоячих» летних кафе

Кафе оборудуют лишь столиками, без настилов и ограждений

В центре Москвы появится 200 «стоячих» летних кафе
Кафе оборудуют лишь столиками, без настилов и ограждений

Летних кафе в Москве стало на 40 % больше

В Москве количество летних кафе и еранд увеличилось на 40 %

Летних кафе в Москве стало на 40 % больше
В Москве количество летних кафе и еранд увеличилось на 40 %

Арбат полностью освободят от летних кафе

До 15 ноября на Арбате не останется ни одной летней веранды.

Арбат полностью освободят от летних кафе
До 15 ноября на Арбате не останется ни одной летней веранды.