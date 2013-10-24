Московские кафе заканчивают разбирать летние веранды
Нарушителей требований властей ждут штрафы и принудительный демонтаж
Московские кафе заканчивают разбирать летние веранды Нарушителей требований властей ждут штрафы и принудительный демонтаж
В центре Москвы появится 200 «стоячих» летних кафе
Кафе оборудуют лишь столиками, без настилов и ограждений
В центре Москвы появится 200 «стоячих» летних кафе Кафе оборудуют лишь столиками, без настилов и ограждений
Летних кафе в Москве стало на 40 % больше
В Москве количество летних кафе и еранд увеличилось на 40 %
Летних кафе в Москве стало на 40 % больше В Москве количество летних кафе и еранд увеличилось на 40 %
Арбат полностью освободят от летних кафе
До 15 ноября на Арбате не останется ни одной летней веранды.