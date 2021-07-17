Завтра во дворе Всероссийского музея декоративного искусства откроется веранда Seasons
На поп-ап-фестивале будут проводить пикники, игры на свежем воздухе и свопы
На балконе «Цветного» откроется пространство Casa Corona Moscow (обновлено)
За музыку будет отвечать бывший диджей «Симачева»
Пространство «Рихтер» приглашает на йогу и бранч в саду
Вечером во внутреннем дворике можно потанцевать и выпить
В ресторане Jamie’s Italian открылась летняя веранда
К открытию шеф-повар ресторана разработал авторский сет закусок
На «Красном Октябре» открылся грузинский ресторан Mizandari Cafe
На Болотной набережной заработал ресторан с домашней грузинской кухней с шеф-поваром из Сухуми и шашлыком во дворе.
В Джон Донне и Жан Жаке открылись летние веранды Два московских ресторана выставили стулья на улицы — уже несколько дней на Никитском бульваре можно пообедать на открытом воздухе.