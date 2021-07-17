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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Фуд-корт «Брикет Маркет» открыл летнюю веранду
17 июля 2021

Фуд-корт «Брикет Маркет» открыл летнюю веранду

Завтра во дворе Всероссийского музея декоративного искусства откроется веранда Seasons

На поп-ап-фестивале будут проводить пикники, игры на свежем воздухе и свопы

Завтра во дворе Всероссийского музея декоративного искусства откроется веранда Seasons

На балконе «Цветного» откроется пространство Casa Corona Moscow (обновлено)

За музыку будет отвечать бывший диджей «Симачева»

На балконе «Цветного» откроется пространство Casa Corona Moscow (обновлено)

На открытии летней веранды Powerhouse выступит «Хадн дадн»

Музыка будет играть с 14:00 1 июня

На открытии летней веранды Powerhouse выступит «Хадн дадн»

Пространство «Рихтер» приглашает на йогу и бранч в саду

Вечером во внутреннем дворике можно потанцевать и выпить

Пространство «Рихтер» приглашает на йогу и бранч в саду

В ресторане Jamie’s Italian открылась летняя веранда

К открытию шеф-повар ресторана разработал авторский сет закусок

В ресторане Jamie’s Italian открылась летняя веранда

На «Красном Октябре» открылся грузинский ресторан Mizandari Cafe

На Болотной набережной заработал ресторан с домашней грузинской кухней с шеф-поваром из Сухуми и шашлыком во дворе.

На «Красном Октябре» открылся грузинский ресторан Mizandari Cafe

В Джон Донне и Жан Жаке открылись летние веранды
В Джон Донне и Жан Жаке открылись летние веранды Два московских ресторана выставили стулья на улицы — уже несколько дней на Никитском бульваре можно пообедать на открытом воздухе.
В Джон Донне и Жан Жаке открылись летние веранды

В Джон Донне и Жан Жаке открылись летние веранды
Два московских ресторана выставили стулья на улицы — уже несколько дней на Никитском бульваре можно пообедать на открытом воздухе.