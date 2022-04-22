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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Правозащитник Лев Пономарев уехал из России
22 апреля 2022

Правозащитник Лев Пономарев уехал из России

обновлено8 ноября 2021

Правозащитника Льва Пономарева оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

обновлено4 марта 2021

Фонд «В защиту прав заключенных» Льва Пономарева исключили из реестра иноагентов. Минюст утверждает, что по ошибке

Лев Пономарев ликвидировал общественную организацию «За права человека» из-за ужесточения закона об иноагентах
2 марта 2021

Лев Пономарев ликвидировал общественную организацию «За права человека» из-за ужесточения закона об иноагентах

Петиция дня
19 января 2021

Дать Нобелевскую премию мира Алексею Навальному и Льву Пономарёву

На марше памяти Немцова организуют колонну против поправок в Конституцию

В Москве шествие начнется в 14:00 на Страстном бульваре

На марше памяти Немцова организуют колонну против поправок в Конституцию

Минюст заявил, что «За права человека» не сможет работать. Пономарев хочет расширить движение

У организации, как говорит правозащитник, не будет юрлица

Минюст заявил, что «За права человека» не сможет работать. Пономарев хочет расширить движение

На Лубянке задержали несколько человек. Там проходит акция против пыток и репрессий (обновлено)

Пятеро задержанных — активисты движения SERB, а еще трое — участники собрания

На Лубянке задержали несколько человек. Там проходит акция против пыток и репрессий (обновлено)

Три правозащитных проекта Льва Пономарева признали иностранными агентами (обновлено)

По словам правозащитника, решение связано с полученным от ООН грантом

Три правозащитных проекта Льва Пономарева признали иностранными агентами (обновлено)

Рэп, война и желание править миром: О чем Путин говорил с журналистами
Рэп, война и желание править миром: О чем Путин говорил с журналистами Новых мемов ждать не стоит
Рэп, война и желание править миром: О чем Путин говорил с журналистами

Рэп, война и желание править миром: О чем Путин говорил с журналистами
Новых мемов ждать не стоит

Правозащитные проекты Льва Пономарева оказались под угрозой закрытия

Они получили отказ в предоставлении президентского гранта впервые за несколько лет

Правозащитные проекты Льва Пономарева оказались под угрозой закрытия

Правозащитника Льва Пономарева задержали за пикет у здания Генпрокуратуры

Он выступил в поддержку фигуранток дела «Нового величия»

Правозащитника Льва Пономарева задержали за пикет у здания Генпрокуратуры

Правозащитники провели пикеты против пыток у здания ФСБ в Москве

Они требуют прекратить пытки антифашистов из Пензы и Петербурга

Правозащитники провели пикеты против пыток у здания ФСБ в Москве

ЕСПЧ присудил россиянам денежные компенсации за нарушение права на свободу собраний

Среди заявителей были правозащитник Лев Пономарев и лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов

ЕСПЧ присудил россиянам денежные компенсации за нарушение права на свободу собраний

Движение «За права человека» и Московская Хельсинская группа получат президентские гранты

В сумме им выделят более 7 миллионов рублей

Движение «За права человека» и Московская Хельсинская группа получат президентские гранты

Оппозиция подала заявку на проведение акции в Москве 12 декабря

Заявка подана на акцию с участием 30 тысяч человек

Оппозиция подала заявку на проведение акции в Москве 12 декабря