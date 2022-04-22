Фонд «В защиту прав заключенных» Льва Пономарева исключили из реестра иноагентов. Минюст утверждает, что по ошибке
Лев Пономарев ликвидировал общественную организацию «За права человека» из-за ужесточения закона об иноагентах
На марше памяти Немцова организуют колонну против поправок в Конституцию
В Москве шествие начнется в 14:00 на Страстном бульваре
Минюст заявил, что «За права человека» не сможет работать. Пономарев хочет расширить движение
У организации, как говорит правозащитник, не будет юрлица
На Лубянке задержали несколько человек. Там проходит акция против пыток и репрессий (обновлено)
Пятеро задержанных — активисты движения SERB, а еще трое — участники собрания
Три правозащитных проекта Льва Пономарева признали иностранными агентами (обновлено)
По словам правозащитника, решение связано с полученным от ООН грантом
Рэп, война и желание править миром: О чем Путин говорил с журналистами Новых мемов ждать не стоит
Правозащитные проекты Льва Пономарева оказались под угрозой закрытия
Они получили отказ в предоставлении президентского гранта впервые за несколько лет
Правозащитника Льва Пономарева задержали за пикет у здания Генпрокуратуры
Он выступил в поддержку фигуранток дела «Нового величия»
Правозащитники провели пикеты против пыток у здания ФСБ в Москве
Они требуют прекратить пытки антифашистов из Пензы и Петербурга
ЕСПЧ присудил россиянам денежные компенсации за нарушение права на свободу собраний
Среди заявителей были правозащитник Лев Пономарев и лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов
Движение «За права человека» и Московская Хельсинская группа получат президентские гранты
В сумме им выделят более 7 миллионов рублей
Оппозиция подала заявку на проведение акции в Москве 12 декабря
Заявка подана на акцию с участием 30 тысяч человек