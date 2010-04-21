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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Не общага: Как устроен арендный дом Высшей школы экономики

Не общага: Как устроен арендный дом Высшей школы экономики

Не общага: Как устроен арендный дом Высшей школы экономики

Не общага: Как устроен арендный дом Высшей школы экономики

День открытых дверей: Британская высшая школа дизайна
День открытых дверей: Британская высшая школа дизайна Каждую неделю в The Village появляются фотографии московских офисов. Сегодня — место, где учатся, а не работают — Британская высшая школа дизайна.
День открытых дверей: Британская высшая школа дизайна

День открытых дверей: Британская высшая школа дизайна
Каждую неделю в The Village появляются фотографии московских офисов. Сегодня — место, где учатся, а не работают — Британская высшая школа дизайна.