Кондитерская Ladurée, паб «Немец-Перец. Колбаса» и сервис доставки еды за восемь минут The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Кондитерская Ladurée, паб «Немец-Перец. Колбаса» и сервис доставки еды за восемь минут The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
В Петровско-Разумовском проезде открылась кофейня и цветочный бутик «Лейка и кофейник»
В заведении можно выпить кофе, перекусить, а также купить букет цветов