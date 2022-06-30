Участники ультраправого движения заставили дрэг-артиста на камеру извиниться за исполнение гимна с ЛГБТ-флагом в руках
Надежда Карпова — футболистка сборной России, которая открыто высказывается против ***** и недавно совершила каминг-аут
«Автобиография красного» Энн Карсон — ЛГБТ+ книга или постмодернизм? Как читать роман кандидатки на Нобелевскую премию по литературе
Гид по фестивалю ЛГБТ+ кино «Бок о бок» «Дайки-бунтарки», история квир-комиксов и военная драма о романе двух эстонских летчиков
Отчисленный из вузовского ансамбля за причастность к ЛГБТ студент СПбГУ Максим Дрожжин покинул Россию
«Дрэг как протест в России никому не нужен»: 4 проблемы предстоящего шоу Анастасии Ивлеевой Объясняют активисты и феминистская исследовательница
В Тульской области отменили литфестиваль из-за участия писательницы и лесбиянки Оксаны Васякиной
В Сети запустили сайт, на котором призывают написать заявление в полицию на противника ЛГБТ Тимура Булатова
«Выйди скорее из темных комнат» — группа «Сансара» выпустила клип в поддержку ЛГБТ+ персон
Прокуратура отозвала иск с требованием заблокировать страницу «Российской ЛГБТ-сети» в Facebook
Lego в июне выпустит первый набор ЛГБТК+ с разноцветными фигурками без конкретного пола. В России его не будет
Суд в Петербурге приговорил фигурантов по делу о подставных свиданиях с геями к 6,5 и 4 годам колонии
Люди-ЛГБТ+ — про публичное признание своей ориентации Три истории про каминг-ауты и про то, как меняется жизнь после
Люди-ЛГБТ+ — про публичное признание своей ориентации Три истории про каминг-ауты и про то, как меняется жизнь после
Ретрогомосексуальность в инстаграме «Тетки» Проект о жизни ЛГБТ-персон, творивших нашу историю
В Петербурге сорвали открытие ЛГБТ-фестиваля «Бок о бок». Полиция заблокировала зрителям вход
Что смотреть на ЛГБТ-фестивале «Бок о бок» Офлайн в Петербурге и онлайн по всей России
Журналиста Рената Давлетгильдеева оштрафовали на 10 тысяч рублей после акции Pussy Riot с ЛГБТ-флагами
СПЧ не поддержал поправки Мизулиной, запрещающие трансгендерам менять пол в документах
Журналист и открытый гей Ренат Давлетгильдеев решил выдвинуться в Госдуму по округу Милонова Узнали, зачем ему это нужно
Сериал «Чики» просят привлечь к ответственности за «пропаганду ЛГБТ и феминизма»
Авторы шоу отвечают, что помогают бороться с насилием
Instagram начал блокировать посты о «лечении гомосексуализма»
Соцсеть хочет защитить свою аудиторию ЛГБТК+
Юлию Цветкову оштрафовали за рисунок с надписью «Семья там, где любовь» (обновлено)
75 тысяч рублей за пропаганду любви
Путину пожаловались на радугу из-за пропаганды ЛГБТ. В соцсетях шутят о запрете явления
Собрали главные шутки про Россию без радуги
Как проходит медиастрайк в поддержку Юлии Цветковой, которой грозит тюрьма за рисунки женского тела
Женское тело — не порнография
ЛГБТ-активист смог получить налоговый вычет на своего мужа
В России не первый раз фактически признают брак между двумя мужчинами
«Открытые» начали диджитал-прайд. Весь июнь в инстаграме продлятся концерты и лекции об ЛГБТК+
Послушать можно Манижу, Pussy Riot, Mirèle, а Mujuice записал прайд-микс
Революционный номер Tatler с транс-женщиной ставят в магазинах обложкой назад
Ни издательство, ни ретейлеры в этом не сознаются
В русском дубляже диснеевского мультфильма «Вперед» скрыли ориентацию ЛГБТ-персонажа
Девушку героини назвали нейтрально — партнер