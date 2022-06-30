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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Полиция проверит Собчак на ЛГБТ-пропаганду из-за интервью с теннисисткой Дарьей Касаткиной

Полиция проверит Собчак на ЛГБТ-пропаганду из-за интервью с теннисисткой Дарьей Касаткиной

Закон о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии будет распространяться на фильмы и книги

Закон о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии будет распространяться на фильмы и книги

Участники ультраправого движения заставили дрэг-артиста на камеру извиниться за исполнение гимна с ЛГБТ-флагом в руках

Участники ультраправого движения заставили дрэг-артиста на камеру извиниться за исполнение гимна с ЛГБТ-флагом в руках

Петербуржец получил судимость за видео, где он целуется со своим партнером на фоне храма

Петербуржец получил судимость за видео, где он целуется со своим партнером на фоне храма

Цитата дня: Автор законопроекта по запрету «пропаганды» ЛГБТ о каминг-аутах

Цитата дня: Автор законопроекта по запрету «пропаганды» ЛГБТ о каминг-аутах

В Госдуме хотят полностью запретить «пропаганду нетрадиционных отношений»

В Госдуме хотят полностью запретить «пропаганду нетрадиционных отношений»

Надежда Карпова — футболистка сборной России, которая открыто высказывается против ***** и недавно совершила каминг-аут
Надежда Карпова — футболистка сборной России, которая открыто высказывается против ***** и недавно совершила каминг-аут
Надежда Карпова — футболистка сборной России, которая открыто высказывается против ***** и недавно совершила каминг-аут

Надежда Карпова — футболистка сборной России, которая открыто высказывается против ***** и недавно совершила каминг-аут

Московская фотостудия Option уволила фотографа из-за сексуальной ориентации

Московская фотостудия Option уволила фотографа из-за сексуальной ориентации

Флаг ЛГБТ у посольства США
Акция дня
30 июня 2022

Флаг ЛГБТ у посольства США

Мундеп из Санкт-Петербурга совершил каминг-аут
28 июня 2022

Мундеп из Санкт-Петербурга совершил каминг-аут

Видео поцелуя Ксении Собчак и Анастасии Ивлеевой запретили в России
Кринж дня
21 июня 2022

Видео поцелуя Ксении Собчак и Анастасии Ивлеевой запретили в России

Предложение дня
8 июня 2022

Увеличить штрафы за пропаганду ЛГБТ

TikTok оштрафовали на 2 миллиона рублей за «пропаганду гомосексуализма»
26 апреля 2022

TikTok оштрафовали на 2 миллиона рублей за «пропаганду гомосексуализма»

Силовики пытались отменить фестиваль искусства «Open Art» из-за работ на тему ЛГБТ
29 января 2022

Силовики пытались отменить фестиваль искусства «Open Art» из-за работ на тему ЛГБТ

25 декабря 2021

Минюст признал иноагентами ЛГБТ-проекты «Выход» и «Реверс»

Журналистке «Радио Свобода» Карине Меркурьевой угрожают в соцсетях
4 декабря 2021

Журналистке «Радио Свобода» Карине Меркурьевой угрожают в соцсетях

РКН заблокировал сайт и онлайн-кинотеатр ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о Бок»
обновлено19 ноября 2021

РКН заблокировал сайт и онлайн-кинотеатр ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о Бок»

«Автобиография красного» Энн Карсон — ЛГБТ+ книга или постмодернизм?
«Автобиография красного» Энн Карсон — ЛГБТ+ книга или постмодернизм? Как читать роман кандидатки на Нобелевскую премию по литературе
«Автобиография красного» Энн Карсон — ЛГБТ+ книга или постмодернизм?

«Автобиография красного» Энн Карсон — ЛГБТ+ книга или постмодернизм?
Как читать роман кандидатки на Нобелевскую премию по литературе

Гид по фестивалю ЛГБТ+ кино «Бок о бок»
Гид по фестивалю ЛГБТ+ кино «Бок о бок» «Дайки-бунтарки», история квир-комиксов и военная драма о романе двух эстонских летчиков
Гид по фестивалю ЛГБТ+ кино «Бок о бок»

Гид по фестивалю ЛГБТ+ кино «Бок о бок»
«Дайки-бунтарки», история квир-комиксов и военная драма о романе двух эстонских летчиков

10 ноября 2021

Против ТНТ возбудили дело о «гей-пропаганде» из-за поцелуя комиков в шоу

25 октября 2021

Издательство «Белая ворона» удалило из книги для подростков страницы о трансгендерах

обновлено17 декабря 2021

Отчисленный из вузовского ансамбля за причастность к ЛГБТ студент СПбГУ Максим Дрожжин покинул Россию

«Дрэг как протест в России никому не нужен»: 4 проблемы предстоящего шоу Анастасии Ивлеевой
«Дрэг как протест в России никому не нужен»: 4 проблемы предстоящего шоу Анастасии Ивлеевой Объясняют активисты и феминистская исследовательница
«Дрэг как протест в России никому не нужен»: 4 проблемы предстоящего шоу Анастасии Ивлеевой

«Дрэг как протест в России никому не нужен»: 4 проблемы предстоящего шоу Анастасии Ивлеевой
Объясняют активисты и феминистская исследовательница

В Тульской области отменили литфестиваль из-за участия писательницы и лесбиянки Оксаны Васякиной
31 августа 2021

В Тульской области отменили литфестиваль из-за участия писательницы и лесбиянки Оксаны Васякиной

«Яндекс.Еда» опровергла информацию об удалении «Тануки» из сервиса
обновлено30 августа 2021

«Яндекс.Еда» опровергла информацию об удалении «Тануки» из сервиса

18 августа 2021

Создателю ЛГТБ+ сообщества «Гейпросвет» угрожает «Мужское государство»

3 августа 2021

В Сети запустили сайт, на котором призывают написать заявление в полицию на противника ЛГБТ Тимура Булатова

Участницы рекламы «ВкусВилла» с ЛГБТ-семьей покинули Россию
3 августа 2021

Участницы рекламы «ВкусВилла» с ЛГБТ-семьей покинули Россию

РПЦ одобрила решение «ВкусВилла» удалить рекламу с ЛГБТ-семьей
обновлено5 июля 2021

РПЦ одобрила решение «ВкусВилла» удалить рекламу с ЛГБТ-семьей

«Выйди скорее из темных комнат» — группа «Сансара» выпустила клип в поддержку ЛГБТ+ персон
29 июня 2021

«Выйди скорее из темных комнат» — группа «Сансара» выпустила клип в поддержку ЛГБТ+ персон

Певица Mirèle танцует в ролике «Открытых», посвященному Месяцу гордости
Видео дня
29 июня 2021

Певица Mirèle танцует в ролике «Открытых», посвященному Месяцу гордости

обновлено2 июня 2021

Прокуратура отозвала иск с требованием заблокировать страницу «Российской ЛГБТ-сети» в Facebook

Lego в июне выпустит первый набор ЛГБТК+ с разноцветными фигурками без конкретного пола. В России его не будет
обновлено20 мая 2021

Lego в июне выпустит первый набор ЛГБТК+ с разноцветными фигурками без конкретного пола. В России его не будет

Ссылка дня
17 мая 2021

Подкаст «Радужный» о жизни ЛГБТК-персон в регионах России

16 марта 2021

Суд в Петербурге приговорил фигурантов по делу о подставных свиданиях с геями к 6,5 и 4 годам колонии

Люди-ЛГБТ+ — про публичное признание своей ориентации

Люди-ЛГБТ+ — про публичное признание своей ориентации Три истории про каминг-ауты и про то, как меняется жизнь после

Люди-ЛГБТ+ — про публичное признание своей ориентации

Люди-ЛГБТ+ — про публичное признание своей ориентации Три истории про каминг-ауты и про то, как меняется жизнь после

Ретрогомосексуальность в инстаграме «Тетки»
Ретрогомосексуальность в инстаграме «Тетки» Проект о жизни ЛГБТ-персон, творивших нашу историю
Ретрогомосексуальность в инстаграме «Тетки»

Ретрогомосексуальность в инстаграме «Тетки»
Проект о жизни ЛГБТ-персон, творивших нашу историю

Карта дня
10 декабря 2020

Карта ЛГБТ-Петербурга

12 ноября 2020

В Петербурге сорвали открытие ЛГБТ-фестиваля «Бок о бок». Полиция заблокировала зрителям вход

Что смотреть на ЛГБТ-фестивале «Бок о бок»
Что смотреть на ЛГБТ-фестивале «Бок о бок» Офлайн в Петербурге и онлайн по всей России
Что смотреть на ЛГБТ-фестивале «Бок о бок»

Что смотреть на ЛГБТ-фестивале «Бок о бок»
Офлайн в Петербурге и онлайн по всей России

обновлено24 декабря 2020

Журналиста Рената Давлетгильдеева оштрафовали на 10 тысяч рублей после акции Pussy Riot с ЛГБТ-флагами

20 октября 2020

СПЧ не поддержал поправки Мизулиной, запрещающие трансгендерам менять пол в документах

Цифра дня
19 октября 2020

Сколько предпринимателей не возьмут на работу представителей ЛГБТ

Эксклюзив
15 октября 2020

Netflix удалил из российской версии сервиса несколько ЛГБТК-мультфильмов

В Москве задержали еще одну участницу акции Pussy Riot с радужными флагами
15 октября 2020

В Москве задержали еще одну участницу акции Pussy Riot с радужными флагами

14 октября 2020

ЕСПЧ постановил выплатить 2 миллиона рублей ЛГБТ-активистам, задержанным у Госдумы

Журналист и открытый гей Ренат Давлетгильдеев решил выдвинуться в Госдуму по округу Милонова
Журналист и открытый гей Ренат Давлетгильдеев решил выдвинуться в Госдуму по округу Милонова Узнали, зачем ему это нужно
Журналист и открытый гей Ренат Давлетгильдеев решил выдвинуться в Госдуму по округу Милонова

Журналист и открытый гей Ренат Давлетгильдеев решил выдвинуться в Госдуму по округу Милонова
Узнали, зачем ему это нужно

Как ЛГБТ-пары женятся и заводят детей в Израиле
Как ЛГБТ-пары женятся и заводят детей в Израиле
Как ЛГБТ-пары женятся и заводят детей в Израиле

Как ЛГБТ-пары женятся и заводят детей в Израиле

29 сентября 2020

Netflix убрал из детского раздела в России мультсериалы с ЛГБТ-персонажами

Сериал «Чики» просят привлечь к ответственности за «пропаганду ЛГБТ и феминизма»

Авторы шоу отвечают, что помогают бороться с насилием

Сериал «Чики» просят привлечь к ответственности за «пропаганду ЛГБТ и феминизма»

Instagram начал блокировать посты о «лечении гомосексуализма»

Соцсеть хочет защитить свою аудиторию ЛГБТК+

Instagram начал блокировать посты о «лечении гомосексуализма»

Юлию Цветкову оштрафовали за рисунок с надписью «Семья там, где любовь» (обновлено)

75 тысяч рублей за пропаганду любви

Юлию Цветкову оштрафовали за рисунок с надписью «Семья там, где любовь» (обновлено)

Путину пожаловались на радугу из-за пропаганды ЛГБТ. В соцсетях шутят о запрете явления

Собрали главные шутки про Россию без радуги

Путину пожаловались на радугу из-за пропаганды ЛГБТ. В соцсетях шутят о запрете явления

Сервис для поиска гей-знакомств GayFriendly

Для поиска серьезных отношений

Сервис для поиска гей-знакомств GayFriendly

Как проходит медиастрайк в поддержку Юлии Цветковой, которой грозит тюрьма за рисунки женского тела

Женское тело — не порнография

Как проходит медиастрайк в поддержку Юлии Цветковой, которой грозит тюрьма за рисунки женского тела

ЛГБТ-активист смог получить налоговый вычет на своего мужа

В России не первый раз фактически признают брак между двумя мужчинами

ЛГБТ-активист смог получить налоговый вычет на своего мужа

Что покупать в «радужной» коллекции Converse
Что покупать в «радужной» коллекции Converse Классическая модель в новой расцветке
Что покупать в «радужной» коллекции Converse

Что покупать в «радужной» коллекции Converse
Классическая модель в новой расцветке

«Открытые» начали диджитал-прайд. Весь июнь в инстаграме продлятся концерты и лекции об ЛГБТК+

Послушать можно Манижу, Pussy Riot, Mirèle, а Mujuice записал прайд-микс

«Открытые» начали диджитал-прайд. Весь июнь в инстаграме продлятся концерты и лекции об ЛГБТК+

Революционный номер Tatler с транс-женщиной ставят в магазинах обложкой назад

Ни издательство, ни ретейлеры в этом не сознаются

Революционный номер Tatler с транс-женщиной ставят в магазинах обложкой назад

В русском дубляже диснеевского мультфильма «Вперед» скрыли ориентацию ЛГБТ-персонажа

Девушку героини назвали нейтрально — партнер

В русском дубляже диснеевского мультфильма «Вперед» скрыли ориентацию ЛГБТ-персонажа

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ