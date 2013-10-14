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События недели: Новый сезон Большого театра в кино, Гончарова в Третьяковке и Дни другого кино
События недели: Новый сезон Большого театра в кино, Гончарова в Третьяковке и Дни другого кино Закрытие «Лужников», распродажа в Li-Lu, гастроли викторианского искусства и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели: Новый сезон Большого театра в кино, Гончарова в Третьяковке и Дни другого кино

События недели: Новый сезон Большого театра в кино, Гончарова в Третьяковке и Дни другого кино
Закрытие «Лужников», распродажа в Li-Lu, гастроли викторианского искусства и ещё несколько событий из календаря The Village.