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МЫ В СОЦСЕТЯХ

17 января 2022

В Safari нашли уязвимость, позволяющую узнавать данные пользователей Google

В даркнет слили базу данных автомобилей с персональной информацией владельцев

Ее можно купить за 200 тысяч рублей

В даркнет слили базу данных автомобилей с персональной информацией владельцев

Facebook создаст свою копию, где вместо настоящих пользователей будут боты

Так соцсеть надеется найти баги в системе

Facebook создаст свою копию, где вместо настоящих пользователей будут боты

Баг в хранении данных «Ситимобила» позволяет отследить любого водителя

Информация никак не шифруется

Баг в хранении данных «Ситимобила» позволяет отследить любого водителя

Мэрия обязала агрегаторов такси передавать личные данные водителей в ЦОДД

Из-за этого такси может подорожать

Мэрия обязала агрегаторов такси передавать личные данные водителей в ЦОДД

Павел Дуров обвинил WhatsApp в раскрытии данных пользователей

По мнению бизнесмена, мессенджер сотрудничает с ФБР

Павел Дуров обвинил WhatsApp в раскрытии данных пользователей

Данные 2 миллионов россиян оказались в открытом доступе на сетевых торговых площадках

Данные принадлежат участникам аукционов

Данные 2 миллионов россиян оказались в открытом доступе на сетевых торговых площадках

Telegram разрешил пользователям полностью удалять переписку у себя и собеседников

Обновление мессенджера обеспечит большую безопасность личных данных

Telegram разрешил пользователям полностью удалять переписку у себя и собеседников

SearchFace убрал из поисковой выдачи ссылки на страницы пользователей «ВКонтакте»

Это сделали до разъяснения позиции соцсети, которая собирается подать в суд на сервис

SearchFace убрал из поисковой выдачи ссылки на страницы пользователей «ВКонтакте»

SearchFace — аналог FindFace с поиском пользователей «ВКонтакте» по фотографии

Сервис обнаружили на «Хабрахабре» и «Дваче»

SearchFace — аналог FindFace с поиском пользователей «ВКонтакте» по фотографии

Сколько россиян не считают угрозой использование их данных из соцсетей

Позитивно к использованию данных в соцсетях отнеслись только 7 % опрошенных

Сколько россиян не считают угрозой использование их данных из соцсетей

Правительство рассчитывает создать цифровой профиль россиян через пять лет

Стоимость проекта неизвестна

Правительство рассчитывает создать цифровой профиль россиян через пять лет

Из-за создания единой базы абонентов могут вырасти цены на сотовую связь

Депутатам Госдумы предложили пересмотреть проект закона

Из-за создания единой базы абонентов могут вырасти цены на сотовую связь

«ВКонтакте» будет предоставлять пользователям данные, которые собирает о них соцсеть

В пресс-службе компании рассказали, что социальная сеть хочет идти в сторону «прозрачности информации»

«ВКонтакте» будет предоставлять пользователям данные, которые собирает о них соцсеть

«Яндекс» и Сбербанк прокомментировали сообщения об утечке личных данных клиентов

Ответственность за утечку «Яндекс» возложил на владельцев сайтов

«Яндекс» и Сбербанк прокомментировали сообщения об утечке личных данных клиентов

Пользователей Samsung предупредили о случайной рассылке личных фотографий

Фото рассылаются в приложении Samsung Messages без ведома владельца телефона

Пользователей Samsung предупредили о случайной рассылке личных фотографий

Самые небезопасные пароли в интернете

Американские ученые рассказали, как обезопасить себя от утечки данных

Самые небезопасные пароли в интернете

Сколько россиян догадываются об утечке их данных

Больше всего за свои данные в интернете боятся пожилые люди

Сколько россиян догадываются об утечке их данных

«ВКонтакте» перейдет на шифрование звонков после блокировки Роскомнадзора

Такую же защиту использует Telegram

«ВКонтакте» перейдет на шифрование звонков после блокировки Роскомнадзора

Эксперты Group-IB — об опасности бесплатных VPN-сервисов

Россиянам предложили обходить блокировку Telegram с помощью прокси-серверов

Эксперты Group-IB — об опасности бесплатных VPN-сервисов

Неприязнь россиян к Великобритании, изогнутый айфон и клип на «Минимал»
Неприязнь россиян к Великобритании, изогнутый айфон и клип на «Минимал» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Неприязнь россиян к Великобритании, изогнутый айфон и клип на «Минимал»

Неприязнь россиян к Великобритании, изогнутый айфон и клип на «Минимал»
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Пользователей YouTube предупредили о крадущем пароли и файлы вирусе

Вредоносные ссылки публикуют в комментариях видеосервиса

Пользователей YouTube предупредили о крадущем пароли и файлы вирусе

Проверка безопасности аккаунта в Facebook аббревиатурой BFF

Слухи распространились после обвинений соцсети в утечке данных пользователей

Проверка безопасности аккаунта в Facebook аббревиатурой BFF

Павел Дуров — в ответ на угрозу блокировки Telegram

Основатель мессенджера заверил пользователей, что обеспечит неприкосновенность их данных

Павел Дуров — в ответ на угрозу блокировки Telegram

Роскомнадзор пригрозил Telegram блокировкой за непредоставление данных ФСБ

Мессенджеру дали 15 дней на исполнение требования

Роскомнадзор пригрозил Telegram блокировкой за непредоставление данных ФСБ

Сбербанк выбросил на улицу анкеты с личными данными клиентов

В анкетах были имена, номера телефонов и другая персональная информация

Сбербанк выбросил на улицу анкеты с личными данными клиентов