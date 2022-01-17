В даркнет слили базу данных автомобилей с персональной информацией владельцев
Ее можно купить за 200 тысяч рублей
Facebook создаст свою копию, где вместо настоящих пользователей будут боты
Так соцсеть надеется найти баги в системе
Баг в хранении данных «Ситимобила» позволяет отследить любого водителя
Информация никак не шифруется
Мэрия обязала агрегаторов такси передавать личные данные водителей в ЦОДД
Из-за этого такси может подорожать
Павел Дуров обвинил WhatsApp в раскрытии данных пользователей
По мнению бизнесмена, мессенджер сотрудничает с ФБР
Данные 2 миллионов россиян оказались в открытом доступе на сетевых торговых площадках
Данные принадлежат участникам аукционов
Telegram разрешил пользователям полностью удалять переписку у себя и собеседников
Обновление мессенджера обеспечит большую безопасность личных данных
SearchFace убрал из поисковой выдачи ссылки на страницы пользователей «ВКонтакте»
Это сделали до разъяснения позиции соцсети, которая собирается подать в суд на сервис
SearchFace — аналог FindFace с поиском пользователей «ВКонтакте» по фотографии
Сервис обнаружили на «Хабрахабре» и «Дваче»
Сколько россиян не считают угрозой использование их данных из соцсетей
Позитивно к использованию данных в соцсетях отнеслись только 7 % опрошенных
Правительство рассчитывает создать цифровой профиль россиян через пять лет
Стоимость проекта неизвестна
Из-за создания единой базы абонентов могут вырасти цены на сотовую связь
Депутатам Госдумы предложили пересмотреть проект закона
«ВКонтакте» будет предоставлять пользователям данные, которые собирает о них соцсеть
В пресс-службе компании рассказали, что социальная сеть хочет идти в сторону «прозрачности информации»
«Яндекс» и Сбербанк прокомментировали сообщения об утечке личных данных клиентов
Ответственность за утечку «Яндекс» возложил на владельцев сайтов
Пользователей Samsung предупредили о случайной рассылке личных фотографий
Фото рассылаются в приложении Samsung Messages без ведома владельца телефона
Самые небезопасные пароли в интернете
Американские ученые рассказали, как обезопасить себя от утечки данных
Сколько россиян догадываются об утечке их данных
Больше всего за свои данные в интернете боятся пожилые люди
«ВКонтакте» перейдет на шифрование звонков после блокировки Роскомнадзора
Такую же защиту использует Telegram
Эксперты Group-IB — об опасности бесплатных VPN-сервисов
Россиянам предложили обходить блокировку Telegram с помощью прокси-серверов
Неприязнь россиян к Великобритании, изогнутый айфон и клип на «Минимал» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Пользователей YouTube предупредили о крадущем пароли и файлы вирусе
Вредоносные ссылки публикуют в комментариях видеосервиса
Проверка безопасности аккаунта в Facebook аббревиатурой BFF
Слухи распространились после обвинений соцсети в утечке данных пользователей
Павел Дуров — в ответ на угрозу блокировки Telegram
Основатель мессенджера заверил пользователей, что обеспечит неприкосновенность их данных
Роскомнадзор пригрозил Telegram блокировкой за непредоставление данных ФСБ
Мессенджеру дали 15 дней на исполнение требования
Сбербанк выбросил на улицу анкеты с личными данными клиентов
В анкетах были имена, номера телефонов и другая персональная информация