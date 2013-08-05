вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

Несовершеннолетним могут запретить посещать сайты вне одобренного списка

Запрет планируется реализовать в рамках национальной системы фильтрации трафика, одобренной правительством

0
Новости

Несовершеннолетним могут запретить посещать сайты вне одобренного списка Запрет планируется реализовать в рамках национальной системы фильтрации трафика, одобренной правительством

Ситуация

В России создадут «казачьи кибердружины» для защиты интернета

Инициатором стала Лига безопасного интернета

2
Ситуация

В России создадут «казачьи кибердружины» для защиты интернета Инициатором стала Лига безопасного интернета

Новости

На «Яндекс» и Google пожаловались в Генпрокуратуру из-за рекламы абортов

«Лига безопасного интернета» уличила поисковые системы в распространении некорректной контекстной рекламы

1
Новости

На «Яндекс» и Google пожаловались в Генпрокуратуру из-за рекламы абортов «Лига безопасного интернета» уличила поисковые системы в распространении некорректной контекстной рекламы

Новости

Заставить интернет-провайдеров проводить фильтрацию контента

«Лига безопасного интернета» напомнила операторам о своей инициативе по тотальной фильтрации контента

1
Новости

Заставить интернет-провайдеров проводить фильтрацию контента «Лига безопасного интернета» напомнила операторам о своей инициативе по тотальной фильтрации контента

Ни рубля не выйдет: Кто заработает на запрете мата
Как это работает
Ни рубля не выйдет: Кто заработает на запрете матаГосударство запретило авторам и издателям контента, содержащего обсценную лексику, продавать его без соответствующей маркировки. H&F разобрался, кому из бизнесменов на руку новый закон.
1
Ни рубля не выйдет: Кто заработает на запрете мата
Как это работает

Ни рубля не выйдет: Кто заработает на запрете мата Государство запретило авторам и издателям контента, содержащего обсценную лексику, продавать его без соответствующей маркировки. H&F разобрался, кому из бизнесменов на руку новый закон.

Новости

В России может появиться первая соцсеть для кибердружинников

С её помощью активисты смогут оперативно сообщать об опасных сайтах и пополнять список безопасных интернет-ресурсов, имея возможность напрямую общаться с правоохранительными органами

0
Новости

В России может появиться первая соцсеть для кибердружинников С её помощью активисты смогут оперативно сообщать об опасных сайтах и пополнять список безопасных интернет-ресурсов, имея возможность напрямую общаться с правоохранительными органами