Несовершеннолетним могут запретить посещать сайты вне одобренного списка
Запрет планируется реализовать в рамках национальной системы фильтрации трафика, одобренной правительством
Несовершеннолетним могут запретить посещать сайты вне одобренного списка Запрет планируется реализовать в рамках национальной системы фильтрации трафика, одобренной правительством
В России создадут «казачьи кибердружины» для защиты интернета
Инициатором стала Лига безопасного интернета
В России создадут «казачьи кибердружины» для защиты интернета Инициатором стала Лига безопасного интернета
На «Яндекс» и Google пожаловались в Генпрокуратуру из-за рекламы абортов
«Лига безопасного интернета» уличила поисковые системы в распространении некорректной контекстной рекламы
На «Яндекс» и Google пожаловались в Генпрокуратуру из-за рекламы абортов «Лига безопасного интернета» уличила поисковые системы в распространении некорректной контекстной рекламы
Заставить интернет-провайдеров проводить фильтрацию контента
«Лига безопасного интернета» напомнила операторам о своей инициативе по тотальной фильтрации контента
Заставить интернет-провайдеров проводить фильтрацию контента «Лига безопасного интернета» напомнила операторам о своей инициативе по тотальной фильтрации контента
Ни рубля не выйдет: Кто заработает на запрете мата Государство запретило авторам и издателям контента, содержащего обсценную лексику, продавать его без соответствующей маркировки. H&F разобрался, кому из бизнесменов на руку новый закон.
В России может появиться первая соцсеть для кибердружинников
С её помощью активисты смогут оперативно сообщать об опасных сайтах и пополнять список безопасных интернет-ресурсов, имея возможность напрямую общаться с правоохранительными органами