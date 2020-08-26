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МЫ В СОЦСЕТЯХ

обновлено26 августа 2020

ФАС возбудила дело против Lindt из-за различий шоколада в России и Европе. Компания проблемы с качеством отрицает

Производитель шоколада Lindt откроет первый бутик в России

Он разместится в торговом центре «Мега Химки»

Производитель шоколада Lindt откроет первый бутик в России

Обвал акций Volkswagen, развитие Instagram и крупнейшие компании России

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Обвал акций Volkswagen, развитие Instagram и крупнейшие компании России

Сладкая история одного какао-зерна
Сладкая история одного какао-зерна В  нашем огромном мире все меняется, стили и тенденции создаются и уходят в прошлое, но самым любимым лакомством большинства людей неизменно остается шоколад.
Сладкая история одного какао-зерна

Сладкая история одного какао-зерна
В  нашем огромном мире все меняется, стили и тенденции создаются и уходят в прошлое, но самым любимым лакомством большинства людей неизменно остается шоколад.