обновлено26 августа 2020
ФАС возбудила дело против Lindt из-за различий шоколада в России и Европе. Компания проблемы с качеством отрицает
Производитель шоколада Lindt откроет первый бутик в России
Он разместится в торговом центре «Мега Химки»
Обвал акций Volkswagen, развитие Instagram и крупнейшие компании России
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Сладкая история одного какао-зерна В нашем огромном мире все меняется, стили и тенденции создаются и уходят в прошлое, но самым любимым лакомством большинства людей неизменно остается шоколад.