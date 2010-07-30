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Путешествия по Европе от читателей The Village
Старикашка Лиссабон
Представления о Португалии до поездки были весьма двоякие, кто-то утверждал, что там помойка и нищета, кто-то восторгался последним европейским оплотом и пел диферамбы. Мы решили проверить сами.
Путешествия по Европе от читателей The Village
Старикашка Лиссабон
Представления о Португалии до поездки были весьма двоякие, кто-то утверждал, что там помойка и нищета, кто-то восторгался последним европейским оплотом и пел диферамбы. Мы решили проверить сами.
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