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Старикашка Лиссабон Представления о Португалии до поездки были весьма двоякие, кто-то утверждал, что там помойка и нищета, кто-то восторгался последним европейским оплотом и пел диферамбы. Мы решили проверить сами.

Старикашка Лиссабон
Представления о Португалии до поездки были весьма двоякие, кто-то утверждал, что там помойка и нищета, кто-то восторгался последним европейским оплотом и пел диферамбы. Мы решили проверить сами.