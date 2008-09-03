Кто такие випстеры? Филипп Миронов рассказывает о новой социальной группе — випстерах, их истории и предпосылках возникновения.
Кто такие випстеры? Филипп Миронов рассказывает о новой социальной группе — випстерах, их истории и предпосылках возникновения.
Восточный Лондон- привет от рваных штиблет Brick Lane - знаменитейшая улица Восточного Лондона. Улица всевозможных бангладешских и индусских ресторанов, молодёжных шиша баров, дискотек, арт галерей, магазинов винтажной одежды и кафейен. Улица, которая по воскресеньям превращается в громадный Рынок (Блошиный, продуктовый, и т.д.). Это своеобразный подиум всевозможных трендов и направлений, на Brick Lane можно встретить кого...
Комиссионный фотоподвал Казалось бы, уже практически невозможно отыскать такие фотографические атрефакты как реле времени, кюветы, кинокамеры советского периода, резаки для бумаги, осветители, экспонометры и крышечки к фотоаппаратам типа «Зенит», но все это непонятным образом продается в фотокомиссионном магазине и не где-нибудь там, а в самом центре города, на Невском проспекте.