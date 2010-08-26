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Umbrella или Stigmata: Насколько хорошо вы помните 2007-й
Umbrella или Stigmata: Насколько хорошо вы помните 2007-й Кто вы — скейтер или гот?
Umbrella или Stigmata: Насколько хорошо вы помните 2007-й

Umbrella или Stigmata: Насколько хорошо вы помните 2007-й
Кто вы — скейтер или гот?

Даниил Трабун уходит из «Афиши»

Трабун пообещал в течение двух лет запустить новое интернет-медиа и бумажный журнал

Даниил Трабун уходит из «Афиши»
Трабун пообещал в течение двух лет запустить новое интернет-медиа и бумажный журнал

Холдинг Look At Media реорганизован

Компанию разделили на три группы: платформу GRID, издание в США и русскоязычные медиа

Холдинг Look At Media реорганизован
Компанию разделили на три группы: платформу GRID, издание в США и русскоязычные медиа

Сайт Look At Me перестанет обновляться

Заморозка издания произойдёт 1 января

Сайт Look At Me перестанет обновляться
Заморозка издания произойдёт 1 января

Удав Зина, кот Старки, рыба Крупская и другие животные в офисах
Удав Зина, кот Старки, рыба Крупская и другие животные в офисах The Village прошелся по московским компаниям и сфотографировал живущих в них зверей
Удав Зина, кот Старки, рыба Крупская и другие животные в офисах

Удав Зина, кот Старки, рыба Крупская и другие животные в офисах
The Village прошелся по московским компаниям и сфотографировал живущих в них зверей

Ссылки дня: Карта терроризма, 30 лайфхаков и лучшие эротические календари на 2014 год

Карта терроризма, неожиданные последствия корпоратива, 30 лайфхаков и лучшие эротические календари на 2014 год — в наших «Ссылках дня».

Ссылки дня: Карта терроризма, 30 лайфхаков и лучшие эротические календари на 2014 год
Карта терроризма, неожиданные последствия корпоратива, 30 лайфхаков и лучшие эротические календари на 2014 год — в наших «Ссылках дня».

Hopes & Fears запускает мобильную версию сайта

Теперь сайт будет намного удобнее читать на мобильных телефонах и планшетах

Hopes & Fears запускает мобильную версию сайта
Теперь сайт будет намного удобнее читать на мобильных телефонах и планшетах

События недели: Лекция Михаила Горбачёва, «Ночь в театре», Spring Design Session
События недели: Лекция Михаила Горбачёва, «Ночь в театре», Spring Design Session Дайджест городских событий этой недели: выставка «100 лет Токио», вечеринка Selector Live и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели: Лекция Михаила Горбачёва, «Ночь в театре», Spring Design Session

События недели: Лекция Михаила Горбачёва, «Ночь в театре», Spring Design Session
Дайджест городских событий этой недели: выставка «100 лет Токио», вечеринка Selector Live и ещё несколько событий из календаря The Village.

Look At Me запускает собственное телевидение Ролики о ресторанах, кафе и общественных пространствах в городе теперь можно посмотреть в видеоблоге Look At Me.tv.

Look At Me запускает собственное телевидение
Ролики о ресторанах, кафе и общественных пространствах в городе теперь можно посмотреть в видеоблоге Look At Me.tv.

Лучший город на Земле: Почему стоит любить Москву?
Лучший город на Земле: Почему стоит любить Москву? Саша Боярская-Уэйтт, журналист и бывший обозреватель «Афиши», переехала жить в Лондон два года назад. В своей колонке для The Village Саша рассказывает о том, почему Москва сейчас — лучший город на земле.
Лучший город на Земле: Почему стоит любить Москву?

Лучший город на Земле: Почему стоит любить Москву?
Саша Боярская-Уэйтт, журналист и бывший обозреватель «Афиши», переехала жить в Лондон два года назад. В своей колонке для The Village Саша рассказывает о том, почему Москва сейчас — лучший город на земле.