Даниил Трабун уходит из «Афиши»
Трабун пообещал в течение двух лет запустить новое интернет-медиа и бумажный журнал
Даниил Трабун уходит из «Афиши» Трабун пообещал в течение двух лет запустить новое интернет-медиа и бумажный журнал
Холдинг Look At Media реорганизован
Компанию разделили на три группы: платформу GRID, издание в США и русскоязычные медиа
Холдинг Look At Media реорганизован Компанию разделили на три группы: платформу GRID, издание в США и русскоязычные медиа
Сайт Look At Me перестанет обновляться Заморозка издания произойдёт 1 января
Удав Зина, кот Старки, рыба Крупская и другие животные в офисах The Village прошелся по московским компаниям и сфотографировал живущих в них зверей
Удав Зина, кот Старки, рыба Крупская и другие животные в офисах The Village прошелся по московским компаниям и сфотографировал живущих в них зверей
Ссылки дня: Карта терроризма, 30 лайфхаков и лучшие эротические календари на 2014 год
Карта терроризма, неожиданные последствия корпоратива, 30 лайфхаков и лучшие эротические календари на 2014 год — в наших «Ссылках дня».
Ссылки дня: Карта терроризма, 30 лайфхаков и лучшие эротические календари на 2014 год Карта терроризма, неожиданные последствия корпоратива, 30 лайфхаков и лучшие эротические календари на 2014 год — в наших «Ссылках дня».
Hopes & Fears запускает мобильную версию сайта
Теперь сайт будет намного удобнее читать на мобильных телефонах и планшетах
Hopes & Fears запускает мобильную версию сайта Теперь сайт будет намного удобнее читать на мобильных телефонах и планшетах
События недели: Лекция Михаила Горбачёва, «Ночь в театре», Spring Design Session Дайджест городских событий этой недели: выставка «100 лет Токио», вечеринка Selector Live и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели: Лекция Михаила Горбачёва, «Ночь в театре», Spring Design Session Дайджест городских событий этой недели: выставка «100 лет Токио», вечеринка Selector Live и ещё несколько событий из календаря The Village.
Look At Me запускает собственное телевидение Ролики о ресторанах, кафе и общественных пространствах в городе теперь можно посмотреть в видеоблоге Look At Me.tv.
Look At Me запускает собственное телевидение Ролики о ресторанах, кафе и общественных пространствах в городе теперь можно посмотреть в видеоблоге Look At Me.tv.
Лучший город на Земле: Почему стоит любить Москву? Саша Боярская-Уэйтт, журналист и бывший обозреватель «Афиши», переехала жить в Лондон два года назад. В своей колонке для The Village Саша рассказывает о том, почему Москва сейчас — лучший город на земле.