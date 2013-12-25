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Итоги года 2013
Город будущего: 10 прогнозов сайта Look At Me
Электромобили без водителей, дома из 3D-принтера, дроны — редакция Look At Me собрала десять технологий, которые получили распространение в 2013 году и могут кардинально изменить жизнь в будущем.
Итоги года 2013
Город будущего: 10 прогнозов сайта Look At Me
Электромобили без водителей, дома из 3D-принтера, дроны — редакция Look At Me собрала десять технологий, которые получили распространение в 2013 году и могут кардинально изменить жизнь в будущем.