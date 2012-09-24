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Недвижимость

Владельцы «Садовода» приобрели «Лотос-сити»

Бизнесмены Зарах Илиев и Год Нисанов стали владельцами торгового центра «Лотос-сити».

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Недвижимость

Владельцы «Садовода» приобрели «Лотос-сити» Бизнесмены Зарах Илиев и Год Нисанов стали владельцами торгового центра «Лотос-сити».

Инфраструктура

В новой Москве построят город для гастарбайтеров

В Мамырях появится торговый город «Лотос-сити» для гастарбайтеров из ближнего и дальнего зарубежья, где они будут не только работать, но и жить.

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Инфраструктура

В новой Москве построят город для гастарбайтеров В Мамырях появится торговый город «Лотос-сити» для гастарбайтеров из ближнего и дальнего зарубежья, где они будут не только работать, но и жить.