Недвижимость
Владельцы «Садовода» приобрели «Лотос-сити»
Бизнесмены Зарах Илиев и Год Нисанов стали владельцами торгового центра «Лотос-сити».
Недвижимость
Владельцы «Садовода» приобрели «Лотос-сити» Бизнесмены Зарах Илиев и Год Нисанов стали владельцами торгового центра «Лотос-сити».
Инфраструктура
В новой Москве построят город для гастарбайтеров
В Мамырях появится торговый город «Лотос-сити» для гастарбайтеров из ближнего и дальнего зарубежья, где они будут не только работать, но и жить.
Инфраструктура