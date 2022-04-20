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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Я бы очень хотел повлиять на этот кошмар» — ЛСП выпустил клип «Ураганы»
Видео дня
20 апреля 2022

«Я бы очень хотел повлиять на этот кошмар» — ЛСП выпустил клип «Ураганы»

«ЛСП» удалит песню «Номера» со всех стримингов после того, как россиянка совершила суицид под нее в прямом эфире
19 сентября 2021

«ЛСП» удалит песню «Номера» со всех стримингов после того, как россиянка совершила суицид под нее в прямом эфире

Pharaon, Хаски и GSPD: В столицах пройдет фестиваль хип-хоп-музыки «Маятник Фуко»

Петербургский концерт дополнит «Пошлая Молли»

Pharaon, Хаски и GSPD: В столицах пройдет фестиваль хип-хоп-музыки «Маятник Фуко»

На третьем Rhymes Show выступят Хаски, Face и «ЛСП»

Рэп-фестиваль пройдет в Петербурге и Москве

На третьем Rhymes Show выступят Хаски, Face и «ЛСП»

Роскомнадзор заблокировал на YouTube клип ЛСП за пропаганду суицида

В мае «ВКонтакте» по той же причине заблокировала песню рэпера «Номера»

Роскомнадзор заблокировал на YouTube клип ЛСП за пропаганду суицида

«ВКонтакте» заблокировала трек ЛСП за «пропаганду суицида»

Песня «Номера» вышла еще в 2014 году

«ВКонтакте» заблокировала трек ЛСП за «пропаганду суицида»

Клонирование телеграм-каналов, санкционная передышка и Минстрой за свободу кошек
Клонирование телеграм-каналов, санкционная передышка и Минстрой за свободу кошек Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Клонирование телеграм-каналов, санкционная передышка и Минстрой за свободу кошек

Клонирование телеграм-каналов, санкционная передышка и Минстрой за свободу кошек
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

22 концерта этой весны — от Lorde до Луны
22 концерта этой весны — от Lorde до Луны А также The Prodigy, Justice, «ЛСП» и еще 17 выступлений
22 концерта этой весны — от Lorde до Луны

22 концерта этой весны — от Lorde до Луны
А также The Prodigy, Justice, «ЛСП» и еще 17 выступлений

Рейв-митинг, двухдневный блошиный рынок и концерты «ЛСП» и Скриптонита
Рейв-митинг, двухдневный блошиный рынок и концерты «ЛСП» и Скриптонита Как нескучно провести дождливые выходные
Рейв-митинг, двухдневный блошиный рынок и концерты «ЛСП» и Скриптонита

Рейв-митинг, двухдневный блошиный рынок и концерты «ЛСП» и Скриптонита
Как нескучно провести дождливые выходные