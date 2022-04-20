19 сентября 2021
«ЛСП» удалит песню «Номера» со всех стримингов после того, как россиянка совершила суицид под нее в прямом эфире
Pharaon, Хаски и GSPD: В столицах пройдет фестиваль хип-хоп-музыки «Маятник Фуко»
Петербургский концерт дополнит «Пошлая Молли»
На третьем Rhymes Show выступят Хаски, Face и «ЛСП»
Рэп-фестиваль пройдет в Петербурге и Москве
Роскомнадзор заблокировал на YouTube клип ЛСП за пропаганду суицида
В мае «ВКонтакте» по той же причине заблокировала песню рэпера «Номера»
«ВКонтакте» заблокировала трек ЛСП за «пропаганду суицида»
Песня «Номера» вышла еще в 2014 году
Клонирование телеграм-каналов, санкционная передышка и Минстрой за свободу кошек Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Клонирование телеграм-каналов, санкционная передышка и Минстрой за свободу кошек Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
22 концерта этой весны — от Lorde до Луны А также The Prodigy, Justice, «ЛСП» и еще 17 выступлений
22 концерта этой весны — от Lorde до Луны А также The Prodigy, Justice, «ЛСП» и еще 17 выступлений
Рейв-митинг, двухдневный блошиный рынок и концерты «ЛСП» и Скриптонита Как нескучно провести дождливые выходные