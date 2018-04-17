Новости
Роскомнадзор заблокировал на YouTube клип ЛСП за пропаганду суицида
В мае «ВКонтакте» по той же причине заблокировала песню рэпера «Номера»
Новости
Роскомнадзор заблокировал на YouTube клип ЛСП за пропаганду суицида В мае «ВКонтакте» по той же причине заблокировала песню рэпера «Номера»
Новости
«ВКонтакте» заблокировала трек ЛСП за «пропаганду суицида»
Песня «Номера» вышла еще в 2014 году
Новости
«ВКонтакте» заблокировала трек ЛСП за «пропаганду суицида» Песня «Номера» вышла еще в 2014 году
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Клонирование телеграм-каналов, санкционная передышка и Минстрой за свободу кошекКаждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Утро в мире