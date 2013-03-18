Истории
Как Disney съел Pixar, Marvel и LucasfilmThe Village разобрался, как Disney Company стала крупнейшим медиаконгломератом в мире, поглотив всех своих конкурентов
Истории
Как Disney съел Pixar, Marvel и Lucasfilm The Village разобрался, как Disney Company стала крупнейшим медиаконгломератом в мире, поглотив всех своих конкурентов
Новости
Джордж Лукас вложил $10 млн в сеть кофеен Starbucks
Сейчас котировки компании растут: за год цена на акции увеличилась на 34% и составила около $70 за штуку
Новости
Джордж Лукас вложил $10 млн в сеть кофеен Starbucks Сейчас котировки компании растут: за год цена на акции увеличилась на 34% и составила около $70 за штуку
Новости
Disney прекратит разрабатывать игры Star Wars Сокращены 150 разработчиков игр
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Компания Джорджа Лукаса планирует засудить Apple
THX настаивает на том, что её технологии производства динамиков были украдены и воплощены в устройствах iPhone и iPad
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