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Как Disney съел Pixar, Marvel и Lucasfilm
Истории
Как Disney съел Pixar, Marvel и LucasfilmThe Village разобрался, как Disney Company стала крупнейшим медиаконгломератом в мире, поглотив всех своих конкурентов
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Как Disney съел Pixar, Marvel и Lucasfilm
Истории

Как Disney съел Pixar, Marvel и Lucasfilm The Village разобрался, как Disney Company стала крупнейшим медиаконгломератом в мире, поглотив всех своих конкурентов

Новости

Джордж Лукас вложил $10 млн в сеть кофеен Starbucks

Сейчас котировки компании растут: за год цена на акции увеличилась на 34% и составила около $70 за штуку

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Новости

Джордж Лукас вложил $10 млн в сеть кофеен Starbucks Сейчас котировки компании растут: за год цена на акции увеличилась на 34% и составила около $70 за штуку

Новости

Disney прекратит разрабатывать игры Star Wars

Сокращены 150 разработчиков игр

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Новости

Disney прекратит разрабатывать игры Star Wars Сокращены 150 разработчиков игр

Новости

Компания Джорджа Лукаса планирует засудить Apple

THX настаивает на том, что её технологии производства динамиков были украдены и воплощены в устройствах iPhone и iPad

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Новости

Компания Джорджа Лукаса планирует засудить Apple THX настаивает на том, что её технологии производства динамиков были украдены и воплощены в устройствах iPhone и iPad