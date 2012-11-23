Утро в мире
Кремль против твиттер-дипломатии, утечка данных Цукерберга и детектив с Джимом КерриКаждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Утро в мире
Кремль против твиттер-дипломатии, утечка данных Цукерберга и детектив с Джимом Керри Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Планы на сезон
23 новых фильма осениВуди Аллен, Дэвид Финчер, Кристофер Нолан, Скарлетт Йоханссон, Кира Найтли, Брэд Питт, Джонни Депп и Саша Грей в кинотеатрах осенью
Планы на сезон
23 новых фильма осени Вуди Аллен, Дэвид Финчер, Кристофер Нолан, Скарлетт Йоханссон, Кира Найтли, Брэд Питт, Джонни Депп и Саша Грей в кинотеатрах осенью
Фильмы недели
Фильмы недели: «Самозванец», «Мой парень — псих», «Грязная кампания за честные выборы»Каждый четверг Милослав Чемоданов смотрит три новых фильма, вышедшие в российский прокат, чтобы в пятницу рассказать о них.
Фильмы недели