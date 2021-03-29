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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Лувр оцифровал всю коллекцию произведений искусства. И сделал интерактивную карту, чтобы пользователи не заблудились
29 марта 2021

Лувр оцифровал всю коллекцию произведений искусства. И сделал интерактивную карту, чтобы пользователи не заблудились

Uniqlo сделает футболки и свитшоты в коллабе с Лувром. В Россию их привезут уже в феврале!
28 января 2021

Uniqlo сделает футболки и свитшоты в коллабе с Лувром. В Россию их привезут уже в феврале!

Пушкинский музей хочет попросить у Лувра «Мону Лизу» для экспозиции

Картину вывозили в СССР в 1974 году

Пушкинский музей хочет попросить у Лувра «Мону Лизу» для экспозиции

В Третьяковку привезли картины из Лувра и Орсе В Третьяковской галерее открывается выставка произведений искусства из собраний Лувра и музея Орсе. Работы Писсаро, Моне, Гогена можно увидеть до 14 ноября

В Третьяковку привезли картины из Лувра и Орсе