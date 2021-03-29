29 марта 2021
Лувр оцифровал всю коллекцию произведений искусства. И сделал интерактивную карту, чтобы пользователи не заблудились
28 января 2021
Uniqlo сделает футболки и свитшоты в коллабе с Лувром. В Россию их привезут уже в феврале!
Пушкинский музей хочет попросить у Лувра «Мону Лизу» для экспозиции
Картину вывозили в СССР в 1974 году
В Третьяковку привезли картины из Лувра и Орсе В Третьяковской галерее открывается выставка произведений искусства из собраний Лувра и музея Орсе. Работы Писсаро, Моне, Гогена можно увидеть до 14 ноября