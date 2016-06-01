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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Кто владеет самыми противоречивыми зданиями Москвы?
Кто владеет самыми противоречивыми зданиями Москвы? The Village выбрал десять неоднозначных офисов, гостиниц и развлекательных центров столицы и узнал их историю
Кто владеет самыми противоречивыми зданиями Москвы?

Кто владеет самыми противоречивыми зданиями Москвы?
The Village выбрал десять неоднозначных офисов, гостиниц и развлекательных центров столицы и узнал их историю