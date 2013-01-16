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Как LinkedIn пытается стать популярнее
Истории
Как LinkedIn пытается стать популярнееLinkedIn потратила полтора миллиарда долларов, чтобы выйти на рынок онлайн-курсов и привлечь ещё больше пользователей
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Как LinkedIn пытается стать популярнее
Истории

Как LinkedIn пытается стать популярнее LinkedIn потратила полтора миллиарда долларов, чтобы выйти на рынок онлайн-курсов и привлечь ещё больше пользователей

Новости

Ответ Google «Яндексу», коллективный иск против Facebook и возрождение Zynga

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Ответ Google «Яндексу», коллективный иск против Facebook и возрождение Zynga Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Онлайн-курсы: 5 программ по развитию личности
Менеджмент
Онлайн-курсы: 5 программ по развитию личностиH&F раз в месяц выбирает интернет-курсы, которые заслуживают внимания предпринимателей. В этом выпуске — обзор программ персонального развития.
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Онлайн-курсы: 5 программ по развитию личности
Менеджмент

Онлайн-курсы: 5 программ по развитию личности H&F раз в месяц выбирает интернет-курсы, которые заслуживают внимания предпринимателей. В этом выпуске — обзор программ персонального развития.

Онлайн-курсы: 5 программ по менеджменту
Облако знаний
Онлайн-курсы: 5 программ по менеджментуH&F раз в месяц выбирает интернет-курсы, которые заслуживают внимания предпринимателей. В этом выпуске — обзор программ по общему менеджменту.
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Онлайн-курсы: 5 программ по менеджменту
Облако знаний

Онлайн-курсы: 5 программ по менеджменту H&F раз в месяц выбирает интернет-курсы, которые заслуживают внимания предпринимателей. В этом выпуске — обзор программ по общему менеджменту.

Новости

Образовательный портал Lynda привлёк $103 млн

Для компании это первый раунд финансирования за 18 лет существования

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Новости

Образовательный портал Lynda привлёк $103 млн Для компании это первый раунд финансирования за 18 лет существования