Истории
Как LinkedIn пытается стать популярнееLinkedIn потратила полтора миллиарда долларов, чтобы выйти на рынок онлайн-курсов и привлечь ещё больше пользователей
Истории
Как LinkedIn пытается стать популярнее LinkedIn потратила полтора миллиарда долларов, чтобы выйти на рынок онлайн-курсов и привлечь ещё больше пользователей
Новости
Ответ Google «Яндексу», коллективный иск против Facebook и возрождение Zynga
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новости
Ответ Google «Яндексу», коллективный иск против Facebook и возрождение Zynga Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Менеджмент
Онлайн-курсы: 5 программ по развитию личностиH&F раз в месяц выбирает интернет-курсы, которые заслуживают внимания предпринимателей. В этом выпуске — обзор программ персонального развития.
Менеджмент
Онлайн-курсы: 5 программ по развитию личности H&F раз в месяц выбирает интернет-курсы, которые заслуживают внимания предпринимателей. В этом выпуске — обзор программ персонального развития.
Облако знаний
Онлайн-курсы: 5 программ по менеджментуH&F раз в месяц выбирает интернет-курсы, которые заслуживают внимания предпринимателей. В этом выпуске — обзор программ по общему менеджменту.
Облако знаний
Онлайн-курсы: 5 программ по менеджменту H&F раз в месяц выбирает интернет-курсы, которые заслуживают внимания предпринимателей. В этом выпуске — обзор программ по общему менеджменту.
Новости
Образовательный портал Lynda привлёк $103 млн
Для компании это первый раунд финансирования за 18 лет существования
Новости