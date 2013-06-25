Новости
Роспотребнадзор отчитался о нарушениях в магазинах одежды и обуви
Проверки проходили по поручению президента
Новости
Роспотребнадзор отчитался о нарушениях в магазинах одежды и обуви Проверки проходили по поручению президента
Ситуация
Роспотребнадзор заявил о низком качестве турецких товаров
Российские ретейлеры уже отказываются от продукции из этой страны
Ситуация
Роспотребнадзор заявил о низком качестве турецких товаров Российские ретейлеры уже отказываются от продукции из этой страны
Менеджмент
Дарья Мутовкина (Stoneheads): Как я шила свитшоты в России и едва не сошла с умаПроизводить в России сложнее, чем торговать. Какие условия надо соблюдать в отношениях с контрагентами, чтобы добиться успеха?
Менеджмент
Дарья Мутовкина (Stoneheads): Как я шила свитшоты в России и едва не сошла с ума Производить в России сложнее, чем торговать. Какие условия надо соблюдать в отношениях с контрагентами, чтобы добиться успеха?
Новости
Белорусские предприниматели выступают против техрегламента Таможенного союза
Они жалуются на невозможность получить сертификаты на продукцию лёгкой промышленности из-за «бардака, который царит в России»
Новости