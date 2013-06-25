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Новости

Роспотребнадзор отчитался о нарушениях в магазинах одежды и обуви

Проверки проходили по поручению президента

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Новости

Роспотребнадзор отчитался о нарушениях в магазинах одежды и обуви Проверки проходили по поручению президента

Ситуация

Роспотребнадзор заявил о низком качестве турецких товаров

Российские ретейлеры уже отказываются от продукции из этой страны

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Ситуация

Роспотребнадзор заявил о низком качестве турецких товаров Российские ретейлеры уже отказываются от продукции из этой страны

Дарья Мутовкина (Stoneheads): Как я шила свитшоты в России и едва не сошла с ума
Менеджмент
Дарья Мутовкина (Stoneheads): Как я шила свитшоты в России и едва не сошла с умаПроизводить в России сложнее, чем торговать. Какие условия надо соблюдать в отношениях с контрагентами, чтобы добиться успеха?
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Дарья Мутовкина (Stoneheads): Как я шила свитшоты в России и едва не сошла с ума
Менеджмент

Дарья Мутовкина (Stoneheads): Как я шила свитшоты в России и едва не сошла с ума Производить в России сложнее, чем торговать. Какие условия надо соблюдать в отношениях с контрагентами, чтобы добиться успеха?

Новости

Белорусские предприниматели выступают против техрегламента Таможенного союза

Они жалуются на невозможность получить сертификаты на продукцию лёгкой промышленности из-за «бардака, который царит в России»

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Новости

Белорусские предприниматели выступают против техрегламента Таможенного союза Они жалуются на невозможность получить сертификаты на продукцию лёгкой промышленности из-за «бардака, который царит в России»