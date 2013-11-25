Тут рядом: Как строят крупнейший образовательный центр для аутистов в России В декабре в Петербурге откроется крупнейший в стране образовательный центр для аутистов — «Антон тут рядом». The Village побывал в мастерских незадолго до запуска и узнал, почему это важно.