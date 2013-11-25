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Новости

Коллекция сумок Arny Praht с цитатами людей с аутизмом

Половина денег от продаж пойдут на поддержку центра «Антон тут рядом»

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Новости

Коллекция сумок Arny Praht с цитатами людей с аутизмом Половина денег от продаж пойдут на поддержку центра «Антон тут рядом»

Авария во Владимирской области, Нобелевская премия у Кадзуо Исигуро и черные списки Минкульта
Утро в мире
Авария во Владимирской области, Нобелевская премия у Кадзуо Исигуро и черные списки МинкультаКаждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
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Авария во Владимирской области, Нобелевская премия у Кадзуо Исигуро и черные списки Минкульта
Утро в мире

Авария во Владимирской области, Нобелевская премия у Кадзуо Исигуро и черные списки Минкульта Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире

Новости

Список нежелательных гостей Петербургского культурного форума

Перечень составил первый заместитель министра культуры Владимир Аристархов

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Новости

Список нежелательных гостей Петербургского культурного форума Перечень составил первый заместитель министра культуры Владимир Аристархов

Город

Образовательный сайт «Чапаев» начал работу

Над проектом работает редакция журнала «Сеанс»

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Город

Образовательный сайт «Чапаев» начал работу Над проектом работает редакция журнала «Сеанс»

Тут рядом: Как строят крупнейший образовательный центр для аутистов в России
Ситуация
Тут рядом: Как строят крупнейший образовательный центр для аутистов в РоссииВ декабре в Петербурге откроется крупнейший в стране образовательный центр для аутистов — «Антон тут рядом». The Village побывал в мастерских незадолго до запуска и узнал, почему это важно.
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Тут рядом: Как строят крупнейший образовательный центр для аутистов в России
Ситуация

Тут рядом: Как строят крупнейший образовательный центр для аутистов в России В декабре в Петербурге откроется крупнейший в стране образовательный центр для аутистов — «Антон тут рядом». The Village побывал в мастерских незадолго до запуска и узнал, почему это важно.