Новости
Коллекция сумок Arny Praht с цитатами людей с аутизмом
Половина денег от продаж пойдут на поддержку центра «Антон тут рядом»
Новости
Коллекция сумок Arny Praht с цитатами людей с аутизмом Половина денег от продаж пойдут на поддержку центра «Антон тут рядом»
Утро в мире
Авария во Владимирской области, Нобелевская премия у Кадзуо Исигуро и черные списки МинкультаКаждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
Утро в мире
Авария во Владимирской области, Нобелевская премия у Кадзуо Исигуро и черные списки Минкульта Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
Новости
Список нежелательных гостей Петербургского культурного форума
Перечень составил первый заместитель министра культуры Владимир Аристархов
Новости
Список нежелательных гостей Петербургского культурного форума Перечень составил первый заместитель министра культуры Владимир Аристархов
Город
Образовательный сайт «Чапаев» начал работу Над проектом работает редакция журнала «Сеанс»
Ситуация
Тут рядом: Как строят крупнейший образовательный центр для аутистов в РоссииВ декабре в Петербурге откроется крупнейший в стране образовательный центр для аутистов — «Антон тут рядом». The Village побывал в мастерских незадолго до запуска и узнал, почему это важно.
Ситуация