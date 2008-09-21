Люди в городе: Читатели The Village Мы познакомились с людьми, которые чаще всего оставляют комментарии в пабликах The Village, и спросили, зачем они называют автора мудаком или выкладывают фото мужчин в кружевных трусах.
Люди в городе: Читатели The Village Мы познакомились с людьми, которые чаще всего оставляют комментарии в пабликах The Village, и спросили, зачем они называют автора мудаком или выкладывают фото мужчин в кружевных трусах.
Где посадки: Что москвичи выращивают на балконе Пряные травы и можжевельник, газонная трава, дикий виноград, авокадо и цветы — The Village узнал, какие растения горожане выращивают на балконах и как устроить сад в собственной квартире.
Где посадки: Что москвичи выращивают на балконе Пряные травы и можжевельник, газонная трава, дикий виноград, авокадо и цветы — The Village узнал, какие растения горожане выращивают на балконах и как устроить сад в собственной квартире.
Еда на Пикнике «Афиши»: сэндвичи Foodster, пироги «Это моя булочка» и бургеры от «Даров природы» The Village прошелся по всем фуд-кортам Пикника «Афиши», посмотрел, что готовили на выездных точках кафе и ресторанов и нашел несколько новых проектов в гастрономическом бизнесе.
Еда на Пикнике «Афиши»: сэндвичи Foodster, пироги «Это моя булочка» и бургеры от «Даров природы» The Village прошелся по всем фуд-кортам Пикника «Афиши», посмотрел, что готовили на выездных точках кафе и ресторанов и нашел несколько новых проектов в гастрономическом бизнесе.
Итоги недели: второе кафе «Люди как люди», аквапарк в ВВЦ, 150 км велодорожек The Village выбрал главные события недели в Москве и собрал комментарии экспертов и блогеров
Итоги недели: второе кафе «Люди как люди», аквапарк в ВВЦ, 150 км велодорожек The Village выбрал главные события недели в Москве и собрал комментарии экспертов и блогеров
Вегетарианский гид по Москве, часть 1 Лучшие вегетарианские кафе и магазины Москвы с комментариями заядлых вегетарианцев
Вегетарианский гид по Москве, часть 1 Лучшие вегетарианские кафе и магазины Москвы с комментариями заядлых вегетарианцев
Люди как Люди В этом уютном маленьком кафе в пяти минутах от «Пропаганды» попытались объединить две идеи – быстрое обслуживание и качество еды.