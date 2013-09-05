Открытое письмо с требованием принять экстренные меры против коронавируса
Парфенов, Долин и Прохорова просят не допустить повторения итальянского сценария
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«Мемориал» подал в суд на РЕН ТВ за сюжет о работе центра
Руководство телеканала отвергает претензии центра
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В Москве пройдёт цикл бесед с современными писателями о старости
Первая из них состоится в столице 8 сентября
В Москве пройдёт цикл бесед с современными писателями о старости Первая из них состоится в столице 8 сентября
«Улицкая поворачивает в сторону Джорджа Мартина»: Иностранцы читают русские романы Что пишут о Сорокине и Прилепине читатели из США, Малайзии и Пакистана
«Улицкая поворачивает в сторону Джорджа Мартина»: Иностранцы читают русские романы Что пишут о Сорокине и Прилепине читатели из США, Малайзии и Пакистана
10 книжных находок осени Пародия на Уэльбека, история «Исламского государства» и новая русская проза: Лиза Биргер — о самых важных и неочевидных прочитанных ею этой осенью книгах
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11 книг осени Новые Людмила Улицкая, Орхан Памук и Мишель Уэльбек, а также автобиография Терри Гиллиама: Лиза Биргер — об осенних новинках, которые уже появились или вот-вот появятся в наших книжных
11 книг осени Новые Людмила Улицкая, Орхан Памук и Мишель Уэльбек, а также автобиография Терри Гиллиама: Лиза Биргер — об осенних новинках, которые уже появились или вот-вот появятся в наших книжных
Литературный обозреватель Михаил Визель — о новых книгах, которые стоит прочитать The Village узнал, что покупать на non/fiction, на что похожа современная российская проза и кого из писателей давно пора считать живыми классиками
Литературный обозреватель Михаил Визель — о новых книгах, которые стоит прочитать The Village узнал, что покупать на non/fiction, на что похожа современная российская проза и кого из писателей давно пора считать живыми классиками
Книжная ярмарка non/fiction в снимках Instagram Звезды, инсталляции, очереди и самые необычные стенды на книжной ярмарке non/fiction, проходящей с 27 ноября по 1 декабря в ЦДХ.
Книжная ярмарка non/fiction в снимках Instagram Звезды, инсталляции, очереди и самые необычные стенды на книжной ярмарке non/fiction, проходящей с 27 ноября по 1 декабря в ЦДХ.
Планы на выходные: День города — 2013 В Москве 7 и 8 сентября отмечают День города. The Village выбрал из приблизительно тысячи событий те, которые должны помочь провести эти выходные без чувства неловкости за себя и организаторов.